Después del enorme escándalo que trajo su incidente con Vinícius Júnior, finalmente la UEFA sancionó provisionalmente al argentino Gianluca Prestianni, que no estará presente en el duelo de vuelta del Benfica ante Real Madrid, por los playoffs de la Champions League. La decisión fue comunicada esta mañana por el máximo entre del fútbol europeo, y aunque el club portugués apelará la medida lo más probable es que el surgido en Vélez no pueda disputar el encuentro ante el Merengue.

“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni”, indicó UEFA. A pesar de que Prestianni no fue oficialmente juzgado por su accionar en el encuentro, la entidad decidió sancionar al argentino, que será baja para Benfica en su visita al Santiago Bernabéu.

Benfica apelará la medida

Luego de conocerse la suspensión provisoria que la UEFA le impuso al volante argentino desde las Águilas comunicaron que buscarán apelar la decisión antes de su partido de vuelta ante Real Madrid de este miércoles, por la vuelta de los playoffs de la Champions League. Minutos después de que el máximo ente del fútbol europeo comunique la decisión, el club luso emitió un comunicado anunciando su rechazo.

"Sport Lisboa e Benfica tomó conocimiento de la decisión de la UEFA de aplicar una suspensión provisoria de un partido al jugador Gianluca Prestianni, en el marco de la investigación en curso relativa al incidente ocurrido en el partido frente a Real Madrid. El club lamenta no contar con el jugador mientras el proceso todavía sigue en curso y apelará esta decisión ante la UEFA, aunque difícilmente los plazos de la causa tengan efecto práctico de cara al partido de vuelta del playoff de la Champions League", fue el mensaje desde las cuentas oficiales del club portugués.