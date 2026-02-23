Con el debut por Copa Argentina en poco más de un día y mucho en juego, Claudio Úbeda piensa en un equipo alternativo para el duelo de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Padre Martearena de Salta. Con una seguidilla importante de encuentros durante el próximo mes, el DT decidió apostar a un equipo alternativo para el estreno de mañana, aunque dentro del once le daría rodaje al recién llegado Adam Bareiro, última incorporación del Xeneize.

El encuentro contra el rival que milita en el Torneo Federal A motivó la decisión de Úbeda darle descanso a varios titulares pese al contexto complicado que vive el club, con el técnico cuestionado y el equipo silbado por los hinchas tras el empate ante Racing en La Bombonera. En medio de una agenda apretada con 7 encuentros en los próximos 26 días el DT pretende darle la chance a algunos de los que vienen jugando menos (aunque no le daría la chance desde el inicio a ningún juvenil de inferiores) mientras aguarda por la recuperación de piezas claves como Exequiel Zeballos y Leandro Paredes.

Dentro de las presencias más destacadas en el ensayo del lunes, Leandro Brey reemplazará a Agustín Marchesín en el arco, mientras que Marcelo Weigandt seguirá como lateral derecho en lugar de Juan Barinaga, que se lesionó y no viaja a Salta. En el mediocampo se daría el retorno de Milton Delgado a la titularidad, mientras que la delantera sería conformada por Bareiro, que haría su estreno, junto al otro paraguayo, Ángel Romero, y Lucas Janson.

El posible once

De esta forma, la alineación de Boca para el encuentro de mañana en Salta ante Gimnasia de Chivilcoy sería con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Ádam Bareiro y Lucas Janson.