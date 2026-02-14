Se pondrá en marcha este sábado 14 de febrero la 5° edición del Mundialito Femenino. El torneo que reunirá a más de mil chicas se extenderá hasta el martes 17, con cuatro días donde el epicentro del certamen será General Roca.

Las sedes serán el estadio Luis Maiolino del barrio Quintú Panal, el Complejo del Deportivo Roca y el Predio Municipal, ubicado en la zona norte de la ciudad. Las categorías de este 2026 serán, Sub 12, Sub 14 (la principal) y Sub 16. Habrá acción en Sub 8 y Sub 10, pero será de carácter recreativo. En cada categoría habrán tres campeones: Copa de Oro, de Plata y de Bronce.

La inauguración del certamen será este sábado a las 20 en el estadio Luis Maiolino. Se jugarán dos partidos a lo largo de la noche. Desde las 21, Deportivo Roca enfrentará a CAI (Comisión de Actividades Infantiles) Blanco de Comodoro Rivadavia (Chubut) en la sub 14 y a las 22.30 jugará Círculo Italiano ante la el representativo chubutense en la categoría sub 16. El valor de las entradas será 5.000 pesos. Luego, en el resto de las jornadas cada boleto tendrá un costo de 3.000 pesos.

Cada una de las categorías estará compuesta por 12 equipos divididos en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Los primeros de cada zona y el mejor segundo avanzarán a las semifinales de la Copa Oro, que se jugarán el lunes. Los campeones se definirán el martes en el emblemático reducto de la institución "Naranja".

Los equipos que tomarán parte de la competencia serán, Deportivo Roca, Pueblo Viejo Las Peques (General Roca), Lala Gym (Esquel, Chubut), Tomateras (Lamarque), Huahuel Niyeo (Ingeniero Jacobacci), Barrio Norte (General Roca), 18 de diciembre (General Roca), Pinchitas (San Carlos de Bariloche), Academia Ferro (Neuquén), Noroeste (General Roca), CAI (Comisión de Actividades Infantiles (Comodoro Rivadavia), CET Patagonia (Ingeniero Jacobacci), Círculo Italiano (Villa Regina), Luna Park (San Carlos de Bariloche), Atlético Neuquén de Neuquén capital, Unión Femenina (General Roca), Princesas (General Roca), 4 de octubre (Cervantes), Peña Azul y Oro (Viedma), Club Torino (El Bolsón) y Experimental (Cinco Saltos).

Los grupos, tras el sorteo correspondiente quedaron definidos de la siguiente manera,

Sub 12

Grupo A: Deportivo Roca, Pueblo Viejo Las Peques, Lala Gym y Tomateras.

Grupo B: Huanhuel Niyeo, Barrio Norte, 18 de diciembre y Pinchitas.

Grupo C: Academia Ferro, Noroeste, CAI de Comodoro Rivadavia, CET Patagonia y Circulo Italiano.

Sub 14

Grupo A: Deportivo Roca, CAI de Comodoro Rivadavia, Pueblo Viejo Las Peques, Luna Park.

Grupo B: Atlético Neuquén, Unión Femenina, Lala Gym, Pinchitas.

Grupo C: AC Ferro, Tomateras, Princesitas, CAI de Comodoro Rivadavia II.

Sub 16

Grupo A: Deportivo Roca, Atlético de Neuquén, Academia Ferro, Lala Gym.

Grupo B: CAI de Comodoro Rivadavia, 4 de octubre, Circulo Italiano, Unión Femenina.

Grupo C: Peña Azul y Oro de Viedma, Club Torino, Pinchitas, Experimental de Cinco Saltos.