La historia en España llegó a su fin y el próximo capítulo parece escribirse en Núñez. Eduardo Coudet se despidió oficialmente de Deportivo Alavés con una carta emotiva que sonó a cierre de ciclo… y a puerta abierta para un nuevo desafío grande. Aunque evitó mencionar nombres propios, el guiño fue evidente: habló de “una gran oportunidad” y de una decisión tomada desde lo profesional.

El entrenador argentino recibió el tradicional pasillo de su plantel en Vitoria y luego dejó un mensaje de agradecimiento a la institución, a los hinchas y a los jugadores. “He respetado y trabajado el 100% de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que siento que es una gran oportunidad”, escribió. Una frase que, sin confirmarlo, alimenta la expectativa en el mundo de River Plate, donde ya lo esperan para asumir el mando.

La salida se dio tras acordar la interrupción de un contrato que se extendía hasta junio. El club vasco, que pelea por la permanencia en La Liga y jugará el domingo ante Valencia CF en Mestalla, oficializó rápidamente a su reemplazante: Quique Sánchez Flores tomará las riendas del equipo en este tramo decisivo.

En paralelo, Coudet ya empieza a armar su cuerpo técnico para el desafío que se viene. Damián Musto será su ayudante de campo, mientras que el nombre de Lucho González también aparece en el radar para sumarse al proyecto.

Por ahora no hubo anuncio oficial desde Núñez, pero la despedida ya está consumada y el mensaje fue claro. El Chacho cerró su etapa en España y todo señala que el Monumental será su próxima casa.