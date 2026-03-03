Avanza la investigación por el homicidio de Emmanuel Uriel Aguilera. La Policía tiene individualizados a los presuntos asesinos, hay órdenes de captura vigentes y ya se concretaron allanamientos con resultados positivos, incluyendo el secuestro de un arma de guerra y la detención de una persona.

Según informó el Ministerio Público, este martes por la mañana se realizaron cuatro allanamientos en distintos puntos de Cipolletti. En uno de los domicilios del barrio Anai Mapu se secuestró un arma de grueso calibre y se detuvo a un hombre, mientras la Brigada de Investigaciones avanza sobre el paradero de los dos hombres señalados como autores materiales del crimen.

El dato que cambia el escenario es contundente: los investigadores ya tienen identificadas a las dos personas que dispararon. El operativo ahora está centrado en encontrarlos y ponerlos tras las rejas.

El crimen

El ataque ocurrió en la madrugada del domingo 28 de febrero, alrededor de la 1 de la madrugada, en la esquina de Circunvalación y Serafín González, en el barrio Antártida Argentina. De acuerdo con los primeros indicios, los asesinos se movilizaban en un vehículo y desde allí abrieron fuego contra el joven de 20 años.

El informe preliminar de autopsia confirmó la violencia extrema del ataque: el disparo ingresó por el hombro izquierdo, atravesó el tórax y quedó alojado del lado derecho, destruyendo órganos vitales. Fue un tiro directo, letal, sin margen de supervivencia.

Pero además hay un elemento técnico clave. El proyectil fue recuperado en la Morgue Judicial de General Roca y ahora está en manos del Gabinete de Criminalística. Ese fragmento metálico puede ser determinante: será sometido a una pericia comparativa con el arma secuestrada en el allanamiento de hoy.