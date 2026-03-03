La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a golpear a los mercados internacionales y los activos argentinos no quedaron al margen. En una jornada marcada por la volatilidad, las acciones locales que cotizan en Wall Street llegaron a desplomarse hasta 15% en el premarket, aunque luego moderaron la caída y cerraron con retrocesos superiores al 6%.

El clima financiero global se deterioró tras los ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que reactivó los temores por una ampliación del conflicto en una región clave para el abastecimiento energético mundial. Ese escenario generó ventas masivas de activos de riesgo y afectó de lleno a los papeles argentinos en Nueva York.

Entre las compañías más castigadas aparecieron IRSA, Corporación América, BBVA Argentina, Banco Supervielle y Telecom Argentina, todas con pérdidas significativas en la rueda.

La presión también se sintió en la deuda soberana. Los bonos argentinos que operan en el exterior registraron bajas de hasta 1,2%, movimiento que empujó al riesgo país a 573 puntos básicos, una suba respecto del cierre previo y una señal de mayor percepción de riesgo por parte de los inversores.

En el mercado cambiario, el impacto fue inmediato. El dólar oficial avanzó $20 en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, donde se negoció a $1385 para la compra y $1435 para la venta, reflejando el nerviosismo externo.

El sacudón no fue exclusivo de Argentina. Las principales bolsas europeas y asiáticas cerraron con pérdidas de hasta 3%. En Asia, el índice Hang Seng de Hong Kong terminó en terreno negativo, mientras que el Nikkei de Tokio sufrió un retroceso superior al 3%. En Estados Unidos, los futuros de Dow Jones Industrial Average, S&P 500 y Nasdaq Composite profundizaban las pérdidas antes de la apertura formal.

En paralelo, el petróleo se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada. El crudo Brent llegó a superar los 84 dólares por barril y se movía en torno a los 82 dólares al mediodía, mientras que el West Texas Intermediate rondaba los 76 dólares, ambos con subas cercanas al 7%. La preocupación gira en torno al rol estratégico de Irán en el mercado energético y al control del estrecho de Ormuz, paso clave para cerca del 20% del comercio mundial de crudo y gas.

Con este escenario, los inversores optaron por reducir exposición a activos emergentes y buscar refugio en posiciones más conservadoras. Argentina, por su fragilidad financiera y su dependencia del crédito externo, vuelve a quedar especialmente expuesta ante cada shock internacional.