En estos días, hay diputados en Neuquén que están considerando la creación de “la semana del consumidor y del usuario”, con fecha ya determinada para instituir y concretar la idea, que sería entre el 15 y el 22 de marzo de cada año.

Se habló, en la comisión de Producción, Industria y Comercio, de implementar, en esa semana, por ahora hipotética, campañas de “sensibilización”, aportando información sobre los derechos de los usuarios y consumidores. También, de establecer un “seminario”, en el que disertarían para ilustrar al desconocimiento general, personas supuestamente preparadas en tales cuestiones.

Según la información disponible, se ha entendido, en esta primera aproximación, que tales personas preparadas podrían ser “funcionarios, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales”, casi un cliché de lo que se entiende respecto del tema desde el establishment político.

Obviamente, para seguir considerando el asunto, se avisó que “en un próximo encuentro” (de la comisión) se convocará a la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, oficina gubernamental que preside actualmente Pablo Tomasini.

La protección de los derechos del consumidor en Neuquén es un tema que está permanentemente en la polémica, desde el punto de vista de los consumidores: son innumerables las quejas que se reciben en los medios de comunicación acerca del avasallamiento a tales derechos.

Es un tema también, que, en la singularidad neuquina, le atañe, y mucho, al Estado, en un doble rol: por un lado, hay muchas empresas estatales que prestan servicios, y, por ende, tienen usuarios, que eventualmente podrán quejarse de que no se respetan sus derechos; y por el otro, está la Defensa del Consumidor, también, desde el Estado.

Tal vez, los diputados que evalúan declarar “la semana del consumidor y del usuario”, tengan en cuenta la complejidad del asunto, y, sobre todo, la realidad del contexto en el que se pretenderá aplicar.