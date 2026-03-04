Sarmiento de Junín derrotó a 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Eva Perón de Junín en la continuidad de la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El paraguayo Junior Marabel anotó de penal en el comienzo del encuentro y decantó la victoria para el Verde. Sarmiento logró la apertura del marcador bien temprano. El conjunto dirigido por Facundo Sava se encontró con un penal a favor a los 7 minutos, por una mano de Juan Antonini dentro del área.

Junior Marabel se hizo cargo de la pena máxima. El paraguayo remató cruzado y alto con su pierna derecha. Agustín Lastra se arrojó sobre el palo derecho, a donde iba direccionado el esférico. Sin embargo, la altura del disparo hizo imposible que Lastra pudiera atajarlo.

Con el 1-0 en favor de Sarmiento, ambos equipos se fueron al entretiempo. Estudiantes empujó en todo el complemento, pero no pudo llegar al empate. El "Verde" se aferró a la ventaja mínima y selló un triunfo muy importante pensando en la tabla de abajo.

El equipo local sufrió hasta la última pelota pero salió de la cancha con tres puntos importantísimos en el bolsillo. Sarmiento acumuló su tercera victoria en lo que va del certamen y recibirá en la próxima fecha a Racing Club de Avellaneda.

Esta derrota deja a Estudiantes en el pénúltimo puesto de la zona B, con 4 puntos. El equipo de Delfino solo tiene por debajo a Aldosivi, con 3 unidades y un partido pendiente. En la tabla anual, Estudiantes y Aldosivi solo están arriba de Newell´s, que tiene 2 puntos. Además, el "León" ocupa el último puesto en la tabla de promedios.