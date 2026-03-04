Hace tiempo que Neuquén se convirtió en un destino destacado para los amantes del vino, con las bodegas de San Patricio del Chañar marcando el rumbo pero con destinos que se suman a la propuesta vitivinícola provincial. Senillosa es uno de ellos, y su intendente, Lucas Páez, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que el lanzamiento de la Vendimia Neuquina 2026 "es un paso importante para posicionar al vino neuquino como parte de la identidad provincial".

"Hay que resaltar esta consolidación de un modelo de desarrollo que articula las áreas de producción, turismo y también nuestra identidad territorial", resaltó el intendente. Senillosa cuenta con cuatro bodegas "que tienen un nivel superlativo de reconocimiento regional, nacional e internacional, y estamos aportando un gran granito de arena a esta consolidación de identidad territorial en la provincia. Así que estamos muy contentos y nuestras bodegas van a participar en todas las actividades a lo largo de este mes", explicó.

Páez recordó que en 2024 realizaron "el primer encuentro de bodegas locales, que tuvo una actividad en la bodega Puerta Oeste. Participaron Fincas del Limay, Tierra Tehuelche e Impasse, cuatro bodegas importantes de nuestra ciudad que generaron una actividad muy linda. El año pasado también la volvimos a hacer y ahora se tomó la posta de hacer un lanzamiento ya de manera provincial de esta vendimia".

La provincia se consolida como destino fuerte para el enoturismo

El intendente de Senillosa reconoció que el desafío es "dar a conocer nuestra provincia, que no solo es la roca de Vaca Muerta, sino que también tenemos mucho para mostrar e integrar esto de la producción y el turismo. Hay que pensar también el post Vaca Muerta y creo que una de las líneas productivo-turísticas podemos fortalecerla y para el futuro consolidarla".

Páez ponderó a las bodegas locales: "tenemos un posicionamiento muy fuerte en lo que es el enoturismo y la participación, bodegas que han participado en eventos en Punta del Este, en Brasil. Todo lo que es Fincas tuvo mucha participación y también la bodega Puerta Oeste ha tenido premios y ha estado en Europa. Eso hay que valorarlo y darlo a conocer, porque mucha gente de la región e incluso de acá no lo sabe. Es importante ponerlo en valor, porque posiciona a nuestra localidad y a la provincia en niveles nacionales e internacionales".

"Pensando en este modelo de desarrollo del enoturismo neuquino, me parece fundamental comunicarlo. El desafío hacia el futuro es consolidarlo, dejar una marca registrada de la Vendimia Neuquina y que pueda ser otro polo de atracción turístico en estos meses. Extender la época estival hasta marzo es importante, sobre todo para el sector turístico", concluyó.

La entrevista completa: