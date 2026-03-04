Polémica en la Patagonia: cobrarán a turistas que vayan solo por el día

El Chaltén comenzará a cobrar una tasa a turistas que visiten la localidad solo por el día

Uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la Patagonia argentina comenzará a cobrar una tasa a los visitantes que lleguen a pasar el día sin alojarse en la localidad. La medida fue implementada por el municipio de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, y apunta a cubrir el costo de los servicios urbanos que utilizan miles de excursionistas durante la temporada alta.

La decisión establece la llamada Tasa de Uso Urbano, que deberán abonar los turistas que ingresen a la localidad bajo la modalidad conocida como “Full Day”, es decir, aquellos que recorren el lugar durante algunas horas pero regresan a otras ciudades para dormir.

Actualmente, el monto fijado es de 3.000 pesos por persona, aunque el valor puede actualizarse según el precio del combustible en la región, ya que fue calculado en función del equivalente a dos litros de nafta súper.

Por qué se decidió cobrar la tasa

Desde el municipio explicaron que el objetivo principal es financiar el mantenimiento de la infraestructura urbana que utilizan los visitantes que no pernoctan en el pueblo. Baños públicos, recolección de residuos, limpieza de espacios comunes y mantenimiento de senderos forman parte de los servicios que reciben una fuerte presión durante la temporada turística.

Las autoridades aclararon además que no se trata de un impuesto al tránsito ni al ingreso al pueblo, sino de un aporte específico destinado a compensar el uso de los servicios municipales por parte de quienes visitan la localidad por pocas horas.

Cómo se aplicará el cobro

La tasa alcanza a los turistas que lleguen a El Chaltén mediante excursiones organizadas, vehículos de alquiler o traslados particulares. En cambio, quienes arriben en servicios regulares de transporte quedarán exceptuados, ya que en esos casos el cargo se encuentra incluido en la tasa de uso de terminal.

La municipalidad será la encargada de realizar la recaudación, que se implementará mediante sistemas digitales y controles en los accesos a la localidad.

Un destino que recibe miles de excursionistas

Ubicado al pie del cerro Fitz Roy y dentro del área del Parque Nacional Los Glaciares, El Chaltén se consolidó en los últimos años como uno de los principales destinos de trekking y turismo de aventura del país.

Cada temporada miles de visitantes llegan desde ciudades cercanas, especialmente desde El Calafate, para recorrer sus senderos y paisajes en excursiones de un solo día. Ese flujo permanente de turistas fue el argumento central para la creación de la nueva tasa.

Debate en el sector turístico

La medida generó diferentes reacciones entre operadores turísticos y agencias de viaje de la región. Algunos prestadores advirtieron que el cobro podría afectar la comercialización de excursiones de un día, mientras que desde el municipio sostienen que la tasa permitirá mantener los servicios sin trasladar todos los costos a los residentes y a quienes sí se alojan en el pueblo.

El debate sobre tasas turísticas no es nuevo en Argentina ni en el mundo. En distintos destinos se aplican cobros similares para compensar el impacto del turismo masivo sobre la infraestructura urbana.

En el caso de El Chaltén, el municipio apuesta a que la medida permita sostener el crecimiento turístico sin deteriorar uno de los paisajes más visitados de la Patagonia.