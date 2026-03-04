Entre el sábado 7 y domingo 8 de marzo se realizará la 10° edición de las 32 Millas Regata del Limay, un clásico del calendario náutico-deportivo que pone en valor el río Limay como escenario natural, deportivo y comunitario de la provincia del Neuquén.

Organizada por Quatro Vientos, la competencia propone una experiencia única a través de paisajes que unen los municipios de Senillosa, Plottier y Neuquén capital, consolidándose como uno de los acontecimientos deportivos más convocantes de la región.

La prueba cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Secretaría de Deportes, la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Turismo y el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), además del apoyo de los municipios de Senillosa, Plottier y Neuquén, en un trabajo articulado que combina deporte, promoción turística, cuidado ambiental y seguridad para los participantes.

Más que una competencia, la regata es una invitación a reencontrarse con el río, con su paisaje y con una forma de vida profundamente ligada a la naturaleza.

Un recorrido que une regiones

La travesía propone tres etapas que completan aproximadamente 60 kilómetros de navegación, conectando los municipios de Senillosa, Plottier y Neuquén capital:

Primera etapa: Arroyito – China Muerta.

Segunda etapa: Circuito contrarreloj en China Muerta.

Tercera etapa: China Muerta – Neuquén Capital.

En China Muerta se instalará el parque cerrado, el circuito contrarreloj y el campamento base, configurando un espacio de encuentro para palistas, familias y público en general.

Más de 180 palistas confirmados

A pocos días del cierre de inscripciones, ya se registraron más de 180 palistas provenientes de distintas localidades de Neuquén y de provincias como Río Negro, La Pampa y Mendoza, además de competidores de regiones cercanas de Chile, lo que reafirma el carácter regional e internacional que ha adquirido la prueba a lo largo de estos diez años.

Categorías y modalidades

En esta edición aniversario se podrá participar en:

Kayak olímpico individual y doble.

Kayak de travesía simple y doble (520).

Stand Up Paddle (SUP).

Canoa canadiense (categoría especial aniversario).

En homenaje a las primeras regatas y a su fundador, Coco Coronel, la décima edición incorpora nuevamente la categoría de canoas canadienses, recuperando el espíritu tradicional de los inicios y celebrando una década de historia sobre el agua.

La modalidad de participación contempla:

Competencia: participación en las tres etapas.

Turismo: participación en la primera y tercera etapa.

Deporte con mirada sustentable

La Regata del Limay impulsa un modelo sustentable de evento deportivo, articulando con emprendedores, empresas y organizaciones que promueven un impacto positivo en el territorio. La presencia de las áreas provinciales de Ambiente y Turismo refuerza la importancia de promover el uso responsable del río y la puesta en valor del paisaje como patrimonio natural y motor de desarrollo.

El acompañamiento del SIEN garantiza además la cobertura sanitaria y la seguridad de los participantes durante toda la competencia.

De esta manera, la provincia acompaña una iniciativa que combina deporte, recreación, comunidad y salud en torno a un río vivo que une a la región.

Inscripciones

Las inscripciones se realizan a través de www.32millasdellimay.com.ar. El cierre es el jueves 5 de marzo. La organización está a cargo de Quatro Vientos y para más información está disponible el teléfono 299 4564811.