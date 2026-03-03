El domingo por la tarde la esquina de calles 1 y 11 en el barrio Parque Industrial de Neuquén fue escenario de un episodio más de violencia en una disputa que viene de larga data. Personal de la Comisaría 20º intervino luego de llamados que denunciaban varias detonaciones en un sector donde hay una barbería y un almacén.

Uno de los detenidos por los destrozos en la despensa resultó ser Maximiliano Avilez, ex novio de la joven desaparecida Luciana Muñoz. Avilez fue aprehendido durante los disturbios. Según la denuncia, el sujeto ingresó violentamente al local comercial, donde provocaron daños y arrojaron mercadería y muebles hacia la vereda.

La disputa tuvo su origen en un conflicto por el alquiler del local

La dueña del almacén y Avilez mantienen una disputa desde febrero, cuando la mujer exigía el reconocimiento de los gastos que invirtió durante la remodelación del comercio que ahora debía abandonar. Vecinos de la zona también señalaron un posible conflicto por narcotráfico y desacuerdos económicos.

Esta seguidilla de conflictos inició en una barbería, donde se desató la balacera en el momento en que se pudo ver al dueño del salón, que es residente de Avilez, y se realizaron nueve disparos. Como venganza, el acusado rompió el candado del local de alimentos, causó daños, roturas y arrojó buena parte de la mercadería hacia la calle. Sin embargo, la mujer debió desalojar el lugar el lunes 2 de marzo; fue notificada y no volvió a ingresar.

Avilez es la ex pareja de Muñoz; está imputado en la causa por falso testimonio, aunque no quedó detenido por eso, y sería la última persona que la vio con vida. Su domicilio fue allanado el pasado 28 de enero en el marco de una causa por lesiones.