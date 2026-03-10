En el primer día de los octavos de final de Champions League, uno de los platos fuertes será el duelo entre Atlético Madrid y Tottenham, que jugarán desde las 17 en el Estadio Metropolitano. En una serie con mucha presencia argentina, los dirigidos por Diego Simeone pretenden un buen resultado en casa para hacerse camino a los cuartos de final ante un rival que, pese a haber clasificado directo a esta instancia, vive una gran crisis futbolística que lo tiene peleando el descenso en Premier League.

Luego de dejar atrás al Brujas en los playoffs con un global de 7-4, Atlético viene de ser goleado frente a Barcelona (0-3) pero avanzar a la final de Copa del Rey y de vencer por La Liga el pasado fin de semana 3-2 a la Real Sociedad con dos tantos de Nicolás González. En cuanto a los argentinos, se espera que Julián Álvarez y Giuliano Simeone estén desde el arranque, mientras que González, Thiago Almada, Nahuel Molina y Juan Musso esperarán su chance en el banco de suplentes.

El presente de Tottenham, que tendrá a Cuti Romero desde el inicio como capitán, es bastante más complejo. Si bien fue de las sorpresas positivas de la Champions en la fase liga al clasificar con 17 puntos evitando la ronda previa, su situación en la Premier League es preocupante. El equipo londinense es decimosexto y llega al duelo tras encadenar cinco derrotas consecutivas, una racha que ha encendido las alarmas. El nuevo entrenador, Igor Tudor, no pudo cambiar la dinámica y espera poder encaminar a su equipo con un buen resultado en Madrid.

Posibles formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke, Ademola Lookman; Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Souza; Archie Gray, João Palhinha; Gallagher, Xavi Simons, Mathys Tel; Dominic Solanke.

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Árbitro: Serdar Gozubuyuk (Países Bajos).