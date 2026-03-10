La actriz y conductora infantil Muni Seligmann generó una profunda conmoción en redes sociales luego de contar el dramático episodio que vivió con su hijo menor. La recordada figura de Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta reapareció públicamente para explicar su ausencia y reveló que su bebé de apenas diez meses sufrió un accidente doméstico que derivó en una fractura de cráneo.

A través de un video muy emotivo, Muni Seligmann habló a cámara con la voz entrecortada y visiblemente afectada por lo ocurrido. Allí explicó que su regreso a las redes tenía un motivo muy especial y doloroso. “Mi reaparición en las redes sociales tiene que ver con un accidente doméstico que tuvimos”, expresó la actriz, antes de intentar recomponerse frente a la cámara.

La artista también confesó lo difícil que fue para ella relatar el momento. “Me voy a tomar un cafecito porque me cuesta hablarlo”, dijo Muni Seligmann, mientras comenzaba a detallar lo ocurrido con su hijo Vicente, fruto de su relación con Nicolás Naymark. La situación generó gran preocupación entre sus seguidores.

Según relató la actriz, el accidente ocurrió dentro de su propia casa cuando el pequeño sufrió una caída inesperada. “Resulta que mi chiquitito, de 10 meses ahora, se cayó del cambiador de su habitación que es bastante alto”, explicó Muni Seligmann, recordando con angustia el momento en que todo sucedió.

La actriz contó que ella no estaba presente en la habitación cuando ocurrió el golpe, pero acudió de inmediato al escuchar el ruido. “Escucho el estruendo, yo no estaba en la habitación con él, había otras personas. Fui corriendo. Él no se desmayó, no se le fueron los ojos ni nada, sí lloró sin parar”, relató Muni Seligmann sobre la reacción de Vicente.

Mientras intentaba calmar al bebé, la actriz notó que algo no estaba bien. “Le toco la cabecita, lo calmé, lo puse en mi pecho, le empecé a dar el pecho. Lo sentía muy angustiado, como con dolor”, explicó Muni Seligmann, hasta que finalmente descubrió una inflamación que la alarmó. “Le empecé a tocar la cabeza hasta que de pronto sentí un huevo”, recordó.

Ante la preocupación, Muni Seligmann y Nicolás Naymark llevaron de inmediato a Vicente a una consulta médica de urgencia. Luego de realizarle estudios y una tomografía, los especialistas confirmaron el diagnóstico que más temían. “Con la tomografía más otros resultados nos diagnosticaron fractura de cráneo”, contó la actriz con total sinceridad.

Afortunadamente, los médicos indicaron que la lesión fue sin desplazamiento y el bebé evolucionó favorablemente. Vicente permaneció tres noches internado en la Fundación Hospitalaria bajo observación. “La neurocirujana nos dijo que teníamos que tener mucho cuidado, por eso le estamos poniendo un casquito… porque esto tarda de tres a seis meses en soldarse”, explicó Muni Seligmann, quien decidió alejarse de las redes para dedicarse por completo al cuidado de su hijo.