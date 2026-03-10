Se reanuda el fútbol en Argentina luego del paro llevado a cabo desde AFA. Por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Tigre recibe a Vélez 19.45 en uno de los juegos destacados. El Matador es una de las sorpresas en el grupo B, mientras que el Fortín llega como líder el A.

Con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, en el estadio José Dellagiovanni, se abre una nueva jornada, que tendrá el interzonal como plato fuerte. Por un lado está una de las sorpresas en el inicio del Apertura: Tigre, que suma 15 puntos en si grupo, dos menos que Independiente Rivadavia de Mendoza.

El equipo de Diego Dabove, que goleó a River en El monumental, fechas pasadas, llega de dos resultados esquivos: perdió el invicto ante Barracas como visitante, y en la última igualó con Gimnasia de local. Acumula un total de 4 victorias, 3 empates y una sola derrota.

David Romero, Goleador y figura del matador de Victoria

Del otro lado está Vélez, líder del Grupo A con 18 puntos, invicto luego de 8 partidos disputados, y con resultados importantes en el arranque de la temporada, entre ellas a Boca, River, y la última jornada como visitante de Estudiantes en La Plata.

Para el equipo de Guillermo Barros Schelotto, será clave sumar en otro recinto difícil, y afianzarse como uno de los candidatos a pelear por la corona,y ser protagonista en la tabla general, donde lidera con 5 victorias, y 3 empates.

Lanzzini se volvió pieza fundamental en el fincionamiento del equipo de Guillermo

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gomez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Dylan Godoy; Florián Monzon. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos del partido:

Hora: 19:45

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Adrián Franklin

Estadio: José Dellagiovanna