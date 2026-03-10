A dos días del partido, Huracán ratificó su postura de que el encuentro ante River del jueves se juegue con público pese a la intención de la Ciudad de Buenos Aires de que se dispute a puertas cerradas a raíz del reciente derrumbe en las cocheras de un edificio cercano, ubicado en el barrio Estación Buenos Aires. El Globo manifestó su solidaridad con los más de 300 vecinos evacuados tras el colapso, pero comunicó que que "jugar sin público no es una opción" a menos que exista un informe oficial que lo respalde.

Desde el Ministerio de Seguridad de CABA pretendían que el duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura, a jugarse el jueves a las 21.30 fuera sin público para evitar riesgos. Para sentar claramente su postura, Huracán comunicó oficialmente que "para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma". Además, desde anoche está disponible el canje de entradas para los socios e hinchas que quieran concurrir ante River.

En el mensaje institucional, Huracán criticó las medidas que se intentan imponer, señalando que "no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo" y anunció que iniciará las acciones legales correspondientes contra la Ciudad de Buenos Aires.