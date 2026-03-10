El principal acusado por el crimen de un bebé de 15 meses en una barbería de Rosario aseguró ante la Justicia que no sabía que el niño estaba en el lugar al momento de la balacera. Se trata de Kevin Portillo, quien durante su declaración indagatoria confesó haber disparado en el ataque en el que murió Gian Mastrocola, ocurrido el jueves pasado.

Según trascendió, el acusado reconoció haber utilizado un revólver calibre 38, aunque sostuvo que nunca advirtió la presencia del bebé dentro del local. “Nunca vi que estaba el bebé en la barbería. Nunca hubiera hecho eso porque tengo sobrinos menores de edad”, afirmó durante su declaración judicial.

Portillo fue detenido luego de que vecinos lo atraparan tras caer de la moto en la que intentaba escapar una vez finalizada la balacera. En el mismo caso también fue arrestado Alan Vallejos, quien negó haber participado del ataque y se declaró inocente.

“Yo doy la cara. A mí no me secuestraron ningún celular. En mi casa no encontraron nada”, manifestó el acusado.

Sin embargo, durante un allanamiento realizado en su vivienda de la calle Bacle al 6300, la policía secuestró una pistola calibre 11.25, 306 gramos de cocaína sin fraccionar y un teléfono celular destruido. Por ese motivo, Vallejos fue imputado por tenencia de arma de guerra y estupefacientes con fines de comercialización.

Para la Fiscalía, el detenido habría participado en las tres secuencias del episodio que terminó con la muerte del bebé, aunque el origen del conflicto que desencadenó el ataque aún se encuentra bajo investigación.

Ambos acusados prestaron declaración en presencia de los padres y los abuelos de la víctima.