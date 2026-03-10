El siniestro vial ocurrido alrededor de las 7 de la mañana sobre la Ruta 65, en la zona del puente Palermiti, sobre el Canal Principal de Riego en Cervantes, dejó como saldo dos personas fallecidas y una tercera hospitalizada. El vehículo, un Ford Ka en el que viajaban tres trabajadores judiciales, cayó al canal por causas que aún se investigan.

Las dos personas fallecidas fueron identificadas como Yanet Daiana Amarilla Alba y Diego Antú Díaz, ambos trabajadores del Poder Judicial de Río Negro.

Amarilla Alba se desempeñaba en la Oficina de Tramitación Integral del Fuero Civil (OTIC), mientras que Díaz integraba la Subdelegación de la Oficina Judicial (OJU) de Regina. Los dos residían en Roca y se dirigían a cumplir funciones en la Ciudad Judicial al momento del siniestro.

En el vehículo también viajaba Laura Soledad Morales, integrante de la Subdelegación Administrativa, quien conducía el automóvil. La mujer logró salir por sus propios medios del canal en estado de shock y fue trasladada a un centro de salud para recibir asistencia.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría 22 de Cervantes, personal de Criminalística, Bomberos Voluntarios de Cervantes, la Brigada Rural de Ingeniero Huergo y la Fiscalía de Roca, que lleva adelante la investigación para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Asueto judicial

A raíz de lo ocurrido, la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) dispuso asueto judicial con suspensión de términos durante este martes en todos los organismos judiciales de Villa Regina.

La resolución establece que los plazos procesales quedan suspendidos, aunque se mantienen las actuaciones urgentes, como investigaciones de casos graves, amparos y cuestiones de familia que requieran intervención inmediata.

El STJ fundamentó la medida en la gravedad del accidente y en el profundo impacto que generó en el Poder Judicial la pérdida de dos trabajadores y la hospitalización de una tercera integrante del personal.