Mientras los tribunales entraban formalmente en la feria judicial de verano, una decisión marcó una excepción de peso: las causas que investigan a la Asociación del Fútbol Argentino seguirán su curso sin pausa. Tres magistrados resolvieron habilitar el receso para avanzar con medidas de prueba en expedientes sensibles que apuntan a presuntas maniobras de corrupción, balances irregulares, desvío de fondos y enriquecimiento ilícito.

La resolución judicial permite que durante enero continúen las actuaciones en tres investigaciones penales que tienen como denominador común a la AFA y a varios de sus máximos referentes. Fuentes judiciales señalaron que el volumen de pruebas, la complejidad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento justificaron que los expedientes no quedaran congelados durante el verano.

Una de las causas está en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y pone bajo la lupa presuntos mecanismos de lavado de dinero y desvío de fondos a través de la financiera Sur Finanzas y la empresa TourProdEnter. La pesquisa analiza el rol de la AFA como intermediaria en operaciones de financiamiento y sponsoreo, con fondos provenientes, en gran parte, de los derechos de televisación del fútbol argentino.

En ese expediente ya se realizaron allanamientos en domicilios particulares, en las sedes de la AFA de Viamonte y Ezeiza y se ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil, además de pedidos de información financiera internacional. El empresario Javier Faroni fue citado a declarar y deberá presentarse a mediados de enero. También se peritan teléfonos celulares y documentación secuestrada en diciembre.

Otro frente judicial avanza en el fuero Penal Económico, a cargo del juez Marcelo Aguinsky. Allí se investiga la compra de una mansión en Pilar valuada en alrededor de 17 millones de dólares, junto con la tenencia de decenas de vehículos de alta gama y otras propiedades. Aunque el inmueble figura a nombre de terceros, los investigadores buscan determinar si el verdadero titular sería el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Para eso, el magistrado dispuso nuevas declaraciones y medidas durante la feria, entre ellas la citación de los pilotos de un helicóptero que utilizaba el helipuerto de la propiedad.

La tercera causa está en manos del juez Diego Amarante y se originó a partir de una denuncia del organismo ARCA por la presunta retención indebida de unos 17 mil millones de pesos en aportes previsionales. En ese expediente fueron imputados el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Toviggino; el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. A pedido del fiscal, también se ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de la entidad.