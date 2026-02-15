El venidero fin de semana del 7 y 8 de marzo, San Carlos de Bariloche volverá a ocupar un lugar central en el mapa internacional del motocross con la realización de la primera fecha del Mundial de Motocross 2026, un acontecimiento que no solo marcará el inicio del calendario deportivo más importante de la disciplina, sino que también proyectará a la ciudad a escala global en términos turísticos, productivos y comerciales.

La llegada del MXGP 2026 al sur rionegrino representa mucho más que la acción en pista. Durante esos días, la ciudad recibirá a equipos internacionales, escuderías, prensa especializada y fanáticos que viajarán desde distintos puntos del país y del mundo, generando un movimiento que se hará sentir en toda la economía local.

Hoteles, transportes, comercios y distintos servicios ya empiezan a prepararse para lo que será un fin de semana de gran movimiento, donde la gastronomía también jugará un papel central. Será una oportunidad inmejorable para que emprendimientos y productores locales puedan mostrar lo que hacen: desde comidas rápidas y propuestas urbanas hasta sabores regionales y elaboraciones típicas que forman parte de la identidad barilochense.

Ante la llegada de miles de visitantes, la cocina local se convertirá también en parte de la experiencia del Mundial. Como ocurre en las grandes citas del motocross mundial, el predio contará con sectores especialmente diseñados para que la experiencia del público trascienda lo deportivo. Allí, la propuesta culinaria será parte fundamental del recorrido de visitantes durante ambas jornadas.

Se proyecta la conformación de una amplia zona gastronómica articulada con la magnitud del acontecimiento, pensada para acompañar el flujo de asistentes y ofrecer alternativas variadas: food trucks, cervecería artesanal, productores regionales y propuestas gastronómicas de distintos perfiles.

Inscripción abierta para emprendimientos

En este marco, la organización habilitó la convocatoria oficial para emprendimientos gastronómicos interesados en formar parte de la zona de comidas del MXGP.

Quienes deseen postularse deberán completar el formulario online disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/zMtpRiTz2kCKqsmZ6