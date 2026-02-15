La emergencia por los incendios en la Patagonia impulsó distintas acciones solidarias, pero una de las que más repercusión generó fue la de Marcos Giles. El streamer decidió viajar a dedo desde Buenos Aires hasta Bariloche con la intención de recaudar fondos para brigadistas y comunidades afectadas por el fuego que sigue avanzando en el sur del país.

Marcos Giles convirtió el trayecto en una transmisión en vivo constante, compartiendo cada tramo del recorrido y explicando el destino de las donaciones. Durante más de 1.500 kilómetros mostró encuentros en ruta, paradas improvisadas y el crecimiento progresivo de la cifra recaudada, generando un seguimiento activo de su audiencia digital.

A medida que avanzaba el viaje, los aportes comenzaron a multiplicarse. Finalmente, El Mito confirmó que logró reunir más de 6.000 dólares, una suma que fue destinada íntegramente a la Fundación Sí. La organización se encarga de canalizar ayuda concreta hacia brigadistas y localidades comprometidas por la emergencia ígnea.

Más allá del número final, la propuesta tuvo un fuerte impacto simbólico. Marcos Giles insistió en que el objetivo no era solamente juntar dinero, sino transformar la visibilidad de su plataforma en una herramienta de asistencia real. Cada donación fue mostrada en tiempo real, fortaleciendo la transparencia de la iniciativa.

La llegada a Bariloche marcó el cierre del desafío físico, pero también el punto más emotivo de la travesía. Marcos Giles agradeció públicamente a quienes colaboraron y recordó que el trabajo de los brigadistas continúa en condiciones extremas, por lo que la ayuda sigue siendo necesaria incluso después de finalizado el viaje.

El hashtag vinculado a la campaña se volvió tendencia y amplificó el alcance del mensaje. Miles de usuarios acompañaron la experiencia minuto a minuto, compartiendo el enlace de donación y replicando fragmentos de las transmisiones, lo que permitió que la recaudación creciera de manera sostenida.

En un contexto donde la crisis ambiental ocupa titulares diarios, la acción de Marcos Giles dejó un resultado concreto: fondos donados y una comunidad movilizada. Más allá de los kilómetros recorridos, el impacto se midió en apoyo tangible para quienes enfrentan el fuego en la Patagonia.