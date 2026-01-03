No fue el comienzo de año ideal para el club Patagonia, quien sufrió robos y destrozos en sus instalaciones el jueves primero de enero a la madrugada. Los delincuentes se llevaron elementos de alto valor.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 17 del barrio La Sirena. Delincuentes ingresaron en la noche del jueves 1ro, pasando al viernes 2, al predio del club de fútbol que está en calles Bernardo Houssay, y Gobernador Anaya.

En el lugar, destruyeron el ingreso al depósito principal, y en el lugar sustrajeron una presurizadora, una bomba de 7HP de repuesto para el campo de juego, televisión y elementos deportivos de trabajo.

Posteriormente accedieron al primer piso donde se están construyendo los albergues, del sector se robaron otra bomba, más herramientas. Los cálculos de los elementos dan una suma cercana a los 10 millones de pesos en pérdidas. Aún no se dio con los delincuentes, quienes en el ingreso destruyeron las cámaras de seguridad que había en el lugar.

El sector de vestuarios, lugar donde ocurrió el robo en las instalaciones.

“Da mucha bronca, es muy grande el esfuerzo que se hace para lograr equipar el club y que se esfume de un momento a otro” dice el comunicado que sacó la institución.

“Si alguien tiene información o quiere colaborar en la recuperación de los elementos, comunicarse por cualquiera de nuestros canales digitales o al teléfono 299 4198982” finaliza el comunicado.