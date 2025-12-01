El jueves pasado el tribunal de penas del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dio por ganado el partido a San Patricio de El Chañar contra Alianza de Cutral Co, que no se presentó hace 8 días ante El Santo denunciando amenazas de hinchas y dirigentes del Santo en la última fecha de la fase de zonas, Grupo 7, del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

Aquella resolución determinó, además, la eliminación del club ACDC Patagonia, que ganó en su última presentación ante Unión Alem Progresista de Allen en el marco de la última fecha y así llegó a 9 puntos, obligando al Santo a ganarle al puntero de la zona para alcanzarlo y clasificar por diferencia de gol en los partidos entre sí.

Sin embargo, como el fallo del Consejo Federal fue favorable a los de El Chañar, se quedaron con los tres puntos que estaban en disputa sin la necesidad de jugar y así se metieron en la segunda fase. Las autoridades consideraron que las garantías para el encuentro estaban dadas y que el Gallo no se presentó por iniciativa propia, por lo cual le dieron por perdido el cotejo.

El comunicado del club

En las últimas horas, a través de sus rede sociales, el club Patagonia se mostró en desacuerdo con la decisión de AFA y advirtió que se está marcando un precedente para futuros conflictos similares.

"Pasaron unos días y la bronca, tristeza e impotencia no disminuye. El club ACDC Patagonia quiere manifestar su total desacuerdo y malestar con el fallo del Consejo Federal por el partido no jugado entre San Patricio y Alianza por el TRFA que definía los clasificados del grupo a la siguiente fase", comienza diciendo el texto.

Según los argumentos que esboza Patagonia, "la resolución marca un precedente a futuro que nada tienen que ver con el deporte, dando lugar a que los clubes elijan no disputar un partido por conveniencia, total el castigo será nulo o mínimo".

El comunicado que viralizó en redes sociales la dirigencia del club de la capital

Al mismo tiempo, destacaron la tarea deportiva del plantel: "De algo estamos tranquilos: clasificamos al torneo en la cancha y competimos hasta que pudimos en la cancha. Orgullosos de nuestros jugadores, cuerpo técnico y comunidad del club, que hizo todo lo posible para estar a la altura con compromiso y pertenencia".

Finalmente, dejaron una frase contundente: "no manchen más al fútbol".

Cabe mencionar que además de perder los puntos del partido, que no lo afectaron porque ya había ganado su grupo, Alianza de Cutral C a su vez fue sancionado en el tercer punto del informe con una multa económica que equivale a 575 entradas, con un valor de 15.000 pesos, elevándose el número final a 8.625.000.