Lunes 01 de Diciembre, Neuquén, Argentina
TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2025/2026

El Club Patagonia disconforme con el fallo del Consejo Federal de AFA

A través de sus redes sociales, la institución "naranja" de la capital se mostró en contra del la sanción que lo dejó afuera del torneo.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 20:02
El equipo de Patagonia que jugó el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, que se quedó afuera en los escritorios

El jueves pasado el tribunal de penas del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dio por ganado el partido a San Patricio de El Chañar contra Alianza de Cutral Co, que no se presentó hace 8 días ante El Santo denunciando amenazas de hinchas y dirigentes del Santo en la última fecha de la fase de zonas, Grupo 7, del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

Aquella resolución determinó, además, la eliminación del club ACDC Patagonia, que ganó en su última presentación ante Unión Alem Progresista de Allen en el marco de la última fecha y así llegó a 9 puntos, obligando al Santo a ganarle al puntero de la zona para alcanzarlo y clasificar por diferencia de gol en los partidos entre sí. 

Sin embargo, como el fallo del Consejo Federal fue favorable a los de El Chañar, se quedaron con los tres puntos que estaban en disputa sin la necesidad de jugar y así se metieron en la segunda fase. Las autoridades consideraron que las garantías para el encuentro estaban dadas y que el Gallo no se presentó por iniciativa propia, por lo cual le dieron por perdido el cotejo.

El comunicado del club 

En las últimas horas, a través de sus rede sociales, el club Patagonia se mostró en desacuerdo con la decisión de AFA y advirtió que se está marcando un precedente para futuros conflictos similares.

"Pasaron unos días y la bronca, tristeza e impotencia no disminuye. El club ACDC Patagonia quiere manifestar su total desacuerdo y malestar con el fallo del Consejo Federal por el partido no jugado entre San Patricio y Alianza por el TRFA que definía los clasificados del grupo a la siguiente fase", comienza diciendo el texto.

Según los argumentos que esboza Patagonia, "la resolución marca un precedente a futuro que nada tienen que ver con el deporte, dando lugar a que los clubes elijan no disputar un partido por conveniencia, total el castigo será nulo o mínimo".

El comunicado que viralizó en redes sociales la dirigencia del club de la capital

Al mismo tiempo, destacaron la tarea deportiva del plantel: "De algo estamos tranquilos: clasificamos al torneo en la cancha y competimos hasta que pudimos en la cancha. Orgullosos de nuestros jugadores, cuerpo técnico y comunidad del club, que hizo todo lo posible para estar a la altura con compromiso y pertenencia".

Finalmente, dejaron una frase contundente: "no manchen más al fútbol".

Cabe mencionar que además de perder los puntos del partido, que no lo afectaron porque ya había ganado su grupo, Alianza de Cutral C a su vez fue sancionado en el tercer punto del informe con una multa económica que equivale a 575 entradas, con un valor de 15.000 pesos, elevándose el número final a 8.625.000.

