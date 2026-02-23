Fórmula 1: Istanbul Park regresará al calendario en 2027

La Fórmula 1 se encuentra cada vez más cerca de confirmar el tan esperado regreso del Gran Premio de Turquía a su calendario oficial a partir de 2027. Tras una ausencia de seis años desde su última edición en 2021, el circuito de Istanbul Park podría volver a recibir a los monoplazas de la máxima categoría del automovilismo mundial. Las negociaciones entre la serie y los administradores del trazado turco han avanzado de manera significativa, acercando cada vez más la concreción del acuerdo.



El posible regreso de Turquía se da en un contexto de ajustes estratégicos en el calendario de la Fórmula 1. Recientemente se confirmó que tanto el Circuit de Barcelona-Catalunya como el tradicional circuito de Spa-Francorchamps operarán bajo un sistema de relevos en virtud de un acuerdo vigente al menos hasta 2032. Este modelo de alternancia entre sedes europeas ha abierto espacio en el calendario y podría haber allanado el camino para la reincorporación del trazado de Estambul al circuito oficial.

Istanbul Park es un circuito ampliamente elogiado tanto por pilotos como por fanáticos, gracias a sus exigentes curvas de alta velocidad y el elevado nivel técnico que demanda a los competidores. Estas características lo convierten en escenario habitual de intensas batallas en pista y carreras de resultado impredecible, cualidades que lo han posicionado como uno de los trazados más queridos entre quienes disfrutan del automovilismo de élite.



La historia del Gran Premio de Turquía está cargada de momentos memorables. La última edición, disputada en 2021, tuvo como vencedor a Valtteri Bottas con Mercedes. En el palmarés histórico, Felipe Massa se destaca como el piloto más exitoso en Estambul con tres victorias consecutivas entre 2006 y 2008, mientras que Lewis Hamilton suma dos triunfos en el circuito. Ambos son, hasta la fecha, los únicos pilotos en haber ganado más de una vez en territorio turco.