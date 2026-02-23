En la antesala de fuertes compromisos financieros, el Gobierno anunció que emitirá un bono en dólares con el que buscará captar hasta US$2000 millones para afrontar los vencimientos de deuda previstos para julio.

La decisión fue comunicada por la Secretaría de Finanzas de la Nación, que convocó a la última licitación de febrero e incorporó este instrumento en moneda extranjera al esquema habitual de colocaciones en pesos.

Según detalló el Ministerio de Economía de la Nación Argentina, el nuevo título tendrá un cupón del 6% nominal anual, con pagos mensuales, y se licitará por precio. En cada subasta quincenal se ofrecerá un monto inicial en dólares y, al día siguiente, se habilitará una segunda ronda para ampliar la colocación al valor de corte definido en la primera instancia. El programa total prevé un tope acumulado de hasta US$2000 millones.

El objetivo es reunir divisas para cubrir parte de los compromisos que el país deberá afrontar a mitad de año. De acuerdo con estimaciones privadas, en julio vencen más de US$4000 millones en bonos en dólares, a lo que se suman pagos en euros que coinciden en el calendario.

No es la primera incursión reciente en el mercado en moneda extranjera. En diciembre pasado, el Tesoro colocó un bono en dólares con vencimiento en 2029, operación con la que obtuvo US$1000 millones y que estuvo destinada a cubrir compromisos de comienzos de año.

La licitación de este miércoles incluirá además una variada oferta de instrumentos en pesos: bonos ajustados por inflación (CER) con distintos plazos, títulos atados a la evolución del tipo de cambio oficial —conocidos como dólar linked— y el nuevo bono en dólares con vencimiento en octubre de 2027.

Con esta estrategia, el Ejecutivo busca anticiparse a los vencimientos más exigentes del calendario financiero y fortalecer su posición de liquidez en moneda dura en un contexto en el que cada colocación resulta clave para sostener el programa económico.