En la previa de una semana clave para el Congreso, la conducción reducida de la CGT se reunirá el próximo miércoles con la mirada puesta en la sesión del viernes en el Senado, donde se tratará la reforma laboral impulsada por el oficialismo. El encuentro, que aún no tiene horario ni lugar confirmados, servirá para definir la estrategia sindical frente a un proyecto que genera fuerte rechazo en la central obrera.

Según fuentes gremiales, en la mesa chica hay consenso en que, si la reforma es aprobada -como descuentan que ocurrirá-, el objetivo será trasladar el debate al terreno político. La intención es “hacer pagar el costo político” a los senadores que acompañen la iniciativa, en un escenario donde el oficialismo busca consolidar los votos necesarios para avanzar con los cambios.

No obstante, dentro de la conducción cegetista predomina la idea de que el contexto actual no es favorable para lanzar una nueva medida de fuerza de alcance general. “No hay contexto para una nueva medida de fuerza”, coinciden en la cúpula sindical, por lo que la estrategia apuntará principalmente a la vía judicial.

En ese sentido, la CGT anticipa que accionará en tribunales contra los artículos que considera inconstitucionales, especialmente aquellos vinculados a eventuales limitaciones al derecho de huelga. La central entiende que algunos capítulos de la reforma vulneran garantías constitucionales y buscará que la Justicia revise su validez.

Desde la conducción también admiten que seguirán de cerca el clima social. “Veremos qué se puede interpretar del malestar en la calle, pero no vamos a gastar recursos en medidas de acción directa”, señalaron en referencia a la posibilidad de protestas o paros inmediatos.

La reunión del miércoles será, así, un punto de inflexión para definir el posicionamiento formal de la central obrera ante una reforma que reabre la disputa histórica entre el sindicalismo y el Gobierno en torno al modelo laboral. Con el Senado como escenario decisivo, la CGT ajusta su estrategia entre la presión política y la batalla judicial.