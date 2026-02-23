Daniela Ballester interrumpió de manera abrupta su rutina laboral tras atravesar un cuadro de salud que encendió todas las alarmas. La periodista fue internada luego de presentar un fuerte dolor de cabeza acompañado de molestias en el cuello, síntomas que la llevaron a acudir de urgencia a una guardia médica. Horas después, el diagnóstico confirmó un escenario delicado.

Con la claridad que la caracteriza, Daniela Ballester explicó lo ocurrido sin rodeos: “Tuve un ACV hemorrágico”. La conductora fue atendida en el Sanatorio Los Arcos, donde quedó bajo observación médica inmediata. La rapidez con la que se realizaron los estudios resultó determinante para encauzar el tratamiento desde el primer momento.

Desde la clínica, Daniela Ballester destacó la contención recibida por parte del equipo de salud. “Acá son de primera, me miman un montón”, contó, transmitiendo tranquilidad dentro de un contexto que generó preocupación en su entorno. Según detalló, el cuadro fue controlado a tiempo y eso evitó consecuencias neurológicas.

Al referirse a su estado actual, fue enfática: “Por suerte sin secuelas”. Incluso reforzó esa idea con otra frase que buscó despejar cualquier duda: “Estoy igual que el día previo al ACV”. La periodista insistió en que no experimentó alteraciones motoras ni cognitivas, algo clave en este tipo de episodios.

En diálogo con distintos medios, Daniela Ballester explicó cuál es el paso siguiente en su recuperación. “Ahora a monitorearme internada y descansar para volver al trabajo”, señaló, dejando en claro que seguirá bajo supervisión médica antes de retomar su actividad profesional. El reposo absoluto forma parte de la indicación principal en esta etapa.

La experiencia la llevó también a una reflexión personal. “La vida me dio una nueva oportunidad”, expresó con gratitud. A quienes le escribieron preocupados, respondió con un mensaje directo: “Estoy genial. Por suerte, gracias a Dios, sin ninguna secuela. Ninguna”. Mientras continúa internada, su único objetivo es claro y concreto: “Solo descansar”.

La noticia generó un fuerte impacto entre colegas, televidentes y allegados, que en un primer momento temieron un desenlace complejo al conocerse que se trataba de un ACV hemorrágico. Sin embargo, a medida que Daniela Ballester fue compartiendo detalles sobre su evolución favorable, el clima de angustia dio paso al alivio. Saber que no hubo secuelas, que se encuentra estable y que transita la recuperación en óptimas condiciones llevó tranquilidad a quienes siguen de cerca su carrera y esperaban señales claras sobre su estado.