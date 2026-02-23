Miguel Ángel Allende y Jimena Vieras recuperaron la libertad en el marco de la causa que investiga la muerte de su hija en el Hospital Gutiérrez. La decisión fue adoptada a partir de un pedido del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N°8 del Departamento Judicial La Plata.

El representante del Ministerio Público evaluó que, en esta instancia del proceso, no existen pruebas suficientes para solicitar la prisión preventiva por el delito de abandono de persona seguido de muerte. La resolución se encuadra en lo previsto por el artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

La defensa, encabezada por Gonzalo Escaray, impulsó nuevas medidas probatorias. Entre ellas, pidió informes detallados sobre las distintas atenciones médicas que recibió la menor, tanto en el Hospital Gutiérrez como en dos centros donde fue vacunada antes de su fallecimiento. También aguardan precisiones sobre la intervención en la guardia del hospital, donde se le habría diagnosticado bronquiolitis.

Además, se prevé la declaración de familiares cercanos -como la abuela y una amiga de la madre- para aportar información sobre el vínculo familiar y el estado de salud previo de la niña, quien, según indicó la defensa, había presentado algunos antecedentes médicos.

En paralelo, el expediente sumó una segunda autopsia realizada por la Asesoría Pericial y la ampliación de las declaraciones de las médicas que participaron en la atención.

Con los padres en libertad, la investigación continúa bajo la órbita del Departamento Judicial La Plata, donde se analizarán los nuevos elementos antes de definir los próximos pasos procesales.