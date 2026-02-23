Una familia tipo necesitó en enero más de $2.200.000 para ser considerada de clase media en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo indicó el último relevamiento del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que actualizó los valores de ingresos, canastas básicas y estratos sociales correspondientes al comienzo de 2026.

De acuerdo con el informe, el rango para integrar el sector medio porteño se ubicó entre $2.201.157 y $7.043.703 mensuales. Por debajo de ese piso se encuentran los hogares catalogados como vulnerables o de clase media frágil, mientras que quienes superan el tope ingresan en el grupo de los sectores acomodados.

La medición toma como referencia un hogar compuesto por una pareja de 35 años, ambos activos en el mercado laboral y propietarios de su vivienda, con dos hijos en edad escolar. Para ese perfil, el valor de la Canasta Total en enero se estableció en $1.760.926. A partir de ese parámetro se calculan los distintos escalones de ingresos.

El organismo porteño define a la clase media como aquellos hogares que perciben entre 1,25 y hasta cuatro veces la Canasta Total. De allí surge el piso superior a los $2,2 millones y el techo que supera los $7 millones.

Por debajo de ese umbral aparecen dos categorías. Por un lado, los no pobres vulnerables, con ingresos que superan la línea de pobreza pero no alcanzan la Canasta Total. Por otro, el segmento denominado sector medio frágil, que apenas logra ubicarse por encima de ese valor.

En cuanto a la línea de pobreza, equivalente a la Canasta Básica Total, en enero se fijó en $1.396.660 para esta familia tipo. Ese es el ingreso mínimo necesario para cubrir bienes y servicios esenciales. Por su parte, la línea de indigencia, vinculada exclusivamente al costo de la Canasta Básica Alimentaria, alcanzó los $767.413.

Esto implica que un hogar con ingresos inferiores a esa última cifra no logró cubrir siquiera los requerimientos alimentarios básicos. En tanto, aquellos que se ubicaron entre los $767.413 y los $1.396.660 fueron considerados pobres no indigentes: pudieron afrontar la alimentación mínima, pero no el conjunto total de consumos indispensables.