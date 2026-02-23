Joseph Blatter, el expresidente de la FIFA, volvió a cargar contra la conducción actual del organismo y contra la organización del próximo Mundial 2026 en Estados Unidos. “La intervención del presidente estadounidense en los asuntos del Mundial es lo peor que le ha pasado a la FIFA”. En una entrevista concedida a Radio Canadá, el dirigente suizo criticó la gestión de Gianni Infantino, la organización del certamen y la distribución de partidos entre las tres sedes norteamericanas.

Blatter cuestionó que EE.UU concentre 78 encuentros, mientras que Canadá y México albergarán 13 cada uno. “Es una miseria lo que le dan a Canadá y México. Uno pensaba que tendrían aproximadamente la misma cuota. Esto no beneficia al desarrollo del fútbol”, afirmó. También se mostró en desacuerdo con la ampliación de participantes, al considerar que altera el equilibrio deportivo del certamen.

En sus declaraciones apuntó directamente contra Donald Trump y su protagonismo en actos vinculados al Mundial. “ Nunca hemos visto nada igual. No depende de la FIFA otorgar un premio de la paz. El fútbol es un evento social, cultural y popular”, sostuvo, en referencia al reconocimiento que recibió el mandatario durante el sorteo.

El exdirigente también cuestionó la política migratoria de Estados Unidos y el precio de las entradas. “Un Mundial no debería celebrarse en un país que no concede visas a todos. Existe una política difamatoria contra todo lo extranjero. Es simplemente ‘América primero’”, expresó. Además, calificó de “indignante” que algunas localidades alcancen los 1000 dólares: “El Mundial no es una máquina tragamonedas. Pero en eso se ha convertido ahora”.

El titular de la FIFA apuntó sus cañones a Infantino y Trump

Blatter renunció a la presidencia de la FIFA en 2015 en el marco de la investigación conocida como FIFAgate -que incluyó una redada en el hotel Baur au Lac de Zúrich y derivó en acusaciones por corrupción y lavado de dinero-. El Departamento de Justicia de Estados Unidos fue impulsor de aquella causa. Según su postura, el avance judicial estuvo vinculado al descontento estadounidense tras la elección de Rusia y Qatar como sedes de los mundiales 2018 y 2022.

A semanas de cumplir 90 años, el exmandatario sostuvo que solo asistiría al Mundial si recibe una invitación formal: “Iré a Canadá o México si me invitan. No creo que me inviten a Estados Unidos. Pero si no recibo una invitación oficial, no iré" Durante su gestión, uno de sus principales aliados fue Julio Grondona, vicepresidente del organismo y dirigente de su estrecha confianza.