El miércoles comenzarán las clases en Neuquén en las escuelas primarias y nivel inicial; pero, el lunes 2 de marzo, día que en el cronograma está marcado como el comienzo de clases en el nivel medio o secundario, habrá un paro del gremio de los maestros, ATEN.

No hay ningún argumento que tenga que ver con las relaciones laborales en la provincia por parte del sindicato conducido por Fanny Mansilla, sino la adhesión a una medida nacional, con motivación también nacional, decidida por la Confederación que agrupa a los sindicatos docentes del país, la CTERA.

Por esas cosas de las coincidencias, ese paro coincide con la puesta en marcha de las clases en el nivel medio de la enseñanza neuquina. La coincidencia esa desafortunada, pero peor es la tranquilidad con la que se presenta el hecho anunciado: un paro nacional, en protesta contra medidas que a los maestros de la provincia no les afectan.

El mecanismo de adhesión distingue a los gremios estatales neuquinos, que suelen convocar a huelgas ocasionales por circunstancias que tienen que ver con reivindicaciones de otros, o, simplemente, por motivaciones políticas, de la política nacional y no necesariamente vinculada a la política que se aplica en la convivencia provincial.

Más allá de las justificaciones del caso -todo puede justificarse, en el singular mundo argentino- el paro de CTERA, con adhesión neuquina, es una mancha ya para el calendario escolar de la provincia: empieza a fracasar desde el primer día, en el caso del nivel medio, y desde el día cuatro en el caso del nivel inicial.

Será así si ATEN cumple rigurosamente la medida anunciada; y solo podría cambiar si se ubica la protesta de CTERA en el lugar que tal vez debería tener en una provincia en la que no hay conflicto actualmente, es decir, una adhesión que debería pasar solo por el sindicato, y no por el territorio activo de las aulas.

Los motivos del paro de CTERA

Los siguientes son los puntos de la convocatoria al paro nacional de los maestros:

* Convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente.

* Aumento salarial que supere la inflación y permita recuperar el poder adquisitivo.

* Restitución del FONID y de los fondos nacionales para educación.

* Incremento urgente del presupuesto educativo y aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

* Rechazo a la Ley de Libertad Educativa y a toda iniciativa que mercantilice la educación.

* Condiciones dignas de trabajo: infraestructura escolar adecuada, conectividad y recursos pedagógicos.

* Estabilidad laboral y defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

* No a la reforma laboral regresiva ni a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública.

* Solidaridad y acompañamiento a las y los docentes de AMP La Rioja, y a todas las organizaciones sindicales docentes que luchan en defensa del salario y las condiciones de trabajo.

La CTERA reafirma su compromiso histórico con:

* La defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.

* La defensa del salario y las condiciones laborales docentes.

* El financiamiento del sistema educativo.

* La unidad del movimiento obrero.

* La Memoria, la Verdad y la Justicia.