Un artista callejero de Rincón de los Sauces está apelando a la solidaridad de la gente tras haber sufrido un accidente cuando hacía un acto con fuego. El joven, conocido como "Payaso Globito", se quemó mientras manipulaba combustible en una de sus tradicionales presentaciones.

El hecho generó conmoción entre los presentes, sin embargo él aclaró que se trata de un riesgo que corre cuando hace malabares y que puede sueceder. Frank Barroso, el joven detrás del Payaso, utilizó sus redes para llevar tranquilidad a los vecinos y pedir colaboración.

Explicó que el episodio ocurrió por una falla en la manipulación de los elementos que utiliza para sus espectáculos con fuego. Según el malabarista, las heridas se localizaron principalmente en sus extremidades inferiores. "El accidente se dio por un traspié que me volcó nafta en los pies", además aclaró que está fuera de peligro.

El joven tiene casi una década de experiencia y reconoció que esto ocurrió por un descuido técnico. Además explicó que debido a que todo es improvisado, no existían medidas de seguridad inmediatas, por lo cual él debió controlar la situación para que no pase a mayores.

"Quiero aclarar, que nadie tomó un recaudo porque nunca me pasa y sé cómo sobrellevar estas situaciones", aclaró con sus seguidores.

Mientras Frank se recupera en su ciudad y espera que le den el alta para nuevamente volver a las calles a entretener a la gente, solicita ayuda de los vecinos que puedan y quieran colaborar ya que por el momento no está contando con ingresos económicos.

Los aportes se pueden realizar al alias: globitopanky. El malabarista agradece los mensajes de afecto recibidos y confirmó que retomará sus presentaciones una vez que se encuentre en condiciones de volver a desplegar su arte en las calles.