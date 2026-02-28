Este sábado y domingo en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital podrás vivir a pleno los partidos de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Todos los partidos se emitirán por las emisoras del grupo periodístico por AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

Desde las 17 del sábado se pondrá en marcha la transmisión del encuentro que van a sostener en la Bombonera de Buenos Aires, Boca Juniors que será local de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el Xeneize se podría producir el debut del paraguayo Adam Bareiro en el torneo de primera división, el delantero viene de convertir dos goles en su presentación en su nuevo club con dos goles ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina 2026.

En la continuidad del día, que ofrecerá tres partidos en continuado se medirán en Avellaneda en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Independiente ante Central Córdoba de Santiago del Estero a partir de las 20.

Y cerrando en sábado, en cotejo que irá en el último turno de la jornada, será el tiempo del cotejo entre Talleres de Córdoba ante San Lorenzo de Almagro que se jugará desde las 22.15 y finalizará casi con seguridad en los primeros minutos del primer día de marzo, que tendrá por escenario al estadio Mario Alberto Kempes del Paraje Chateu Carreras en Córdoba capital.

En tanto, en la tarde del domingo se vivirá el clásico de Rosario, entre Newells Old Boys ante Rosario Central, que se jugará desde las 17 en el Coloso Marcelo Bielsa emplazado en pleno corazón del Parque Independencia.