“A las 6 y media de la tarde (hora de la Argentina) tuve un llamado de River preguntando por la situación de Chacho (Eduardo Coudet), le acabo de mandar un mensaje para tener una reunión mañana (sábado)”, dijo Christian Bragarnik, representante del DT del momento.

En diálogo con el programa F360 que conduce Gustavo López en la señal ESPN, el empresario fue así de claro y contundente respecto a la situación que rodea al principal candidato para suceder a Marcelo Gallardo en el banco de suplentes del Millonario.

“Me llamó Di Carlo (Stéfano) y me preguntó por Coudet. Quedamos en tener una reunión mañana con toda la mesa”, confió el agente. Además del presidente de River, en el encuentro vía zoom también estará Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio dos figuras que habían quedado muy relegadas en los últimos tiempos del Muñeco en el club.

La detallada tarde de Bragarnik coincide con la palabra del propio Coudet desde España, asegurando que nadie se había contactado por él en esta situación. El fin de semana comenzará a ser diferente en este sentido, aunque ahora hay que esperar para saber si desde el País Vasco facilitarán su salida en un momento tan complejo desde lo deportivo.

En conferencia de prensa

Minutos antes de la salida de Bragarnik por la televisión, el propio Coudet había dicho en conferencia de prensa que nadie de River había hablado con él ni con su entorno.

Por lo que dejó entrever el representante y empresario, el llamado se dio mientras el profesional se encontraba en pleno partido por La Liga en cancha del Levante, que finalmente le ganó a Alavés 2 a 0.

El club del País Vasco quedó muy comprometido con la permanencia con esta derrota, a sólo tres puntos de la línea roja. Es por eso que habrá que esperar por el paso de las horas.