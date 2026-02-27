En una audiencia realizada este jueves en la Ciudad Judicial de Neuquén, la asistente letrada Cecilia Sabatte formuló cargos contra un hombre, acusado de haber abusado sexualmente de una niña perteneciente a su entorno familiar.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los hechos se habrían extendido entre 2018 y 2024, en dos viviendas de la capital provincial.

La fiscalía le atribuyó los delitos de abuso sexual con acceso carnal –continuado– en concurso real con abuso sexual simple –continuado–, ambos agravados por la guarda y convivencia, en carácter de autor, conforme a los artículos 119 (párrafos primero, tercero y cuarto incisos “b” y “f” y quinto), 45 y 55 del Código Penal.

De acuerdo con la teoría del caso, las agresiones comenzaron cuando la víctima tenía siete años y continuaron hasta los trece.

Pedido de medidas de protección

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto, por sí o por terceras personas, con la niña por el plazo de cuatro meses.

La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Claudia Da Sanmartino, adhirió a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal.

La jueza de garantías Natalia Pelosso, a cargo de la audiencia, avaló la formulación de cargos y hizo lugar a la medida cautelar solicitada.

Cómo sigue la causa

Con la formulación de cargos formalizada, el proceso penal continuará con la etapa de investigación, en la que la fiscalía deberá reunir pruebas para sostener la acusación.

La prohibición de acercamiento regirá por cuatro meses, plazo durante el cual el imputado no podrá mantener contacto con la víctima bajo ninguna modalidad.