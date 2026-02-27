Más allá de la emotiva despedida de Marcelo Gallardo de River Plate, entrenador más ganador en la historia del club, este viernes el panel del programa ESPN F90 que se emite por la cadena deportiva internacional, cambiaba pareceres cuando el Diego "El Chavo" Fucks aseguró que "uno de los motivos por los que Gallardo dejó el club es que las cosas con Marcos Acuña no estaban bien".

En ese momento, sus compañeros le saltaron a la yugular, pero el más enojado pareció el exjugador y entrenador Leonardo Astrada, ídolo del Millonario y uno de los jugadores más ganadores en la historia del club: "Sabés cuánto dura Acuña en River, dejate de joder, dejate de joder". A lo que el periodista le retrucó: "Pero es campeón del mundo".

Y fue como si le hubiesen echado nafta al fuego: casi saltando desde su silla, Astrada respondió a los gritos: "Qué tiene que ver que sea campeón del mundo... en River es nada, en River es nada". Por su parte, Ruggeri se mostró incrédulo: "Dejate de joder, mirá si Gallardo se va a ir por Acuña".

En tanto, en la página El Destape se indicó que "el periodista partidario Germán Balcarce habló al respecto en DSports Radio y no se guardó nada. Hay una frase, que todavía no pude confirmar, que es terrible. Palabras más palabras menos, que hay muchos que no están a la altura de la camiseta de River". Sin dudas, dicha declaración fue por demás impactante, más aún teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el "Millonario" que derivó en la salida del estratega más ganador de la historia del club.

Este jueves ante Banfield, la suplencia de Marcos Acuña en el Monumental sorprendió a propios y extraños. Luego de haberse perdido varios partidos por “fiebre”, el Huevo se perfilaba para ser titular debido al mal nivel mostrado por Matías Viña en los últimos compromisos. Sin embargo, el "Muñeco" sorprendió e hizo debutar al juvenil Facundo González.

Las tensiones quedaron expuestas cuando el campeón del mundo ni siquiera reaccionó cuando algunos de sus compañeros abrazaban al director técnico. Además, el oriundo de Zapala ni siquiera fue llamado para realizar la entrada en calor en el segundo tiempo.