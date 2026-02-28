El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para este sábado 28 de febrero en la provincia de Neuquén. Se esperan máximas de hasta 33 grados en Neuquén Capital, lluvias en la zona cordillerana y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Neuquén Capital: calor y viento durante la tarde

En Neuquén se prevé una madrugada parcialmente nublada con 21 grados y viento del oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la mañana el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 22 grados, con viento del noroeste entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde se espera el pico térmico de la jornada, con 33 grados y viento del oeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. Por la noche el cielo continuará parcialmente nublado, con 27 grados y ráfagas cercanas a los 50 km/h.

Centro de la provincia: lluvias y ráfagas intensas

En Zapala la jornada comenzará mayormente nublada y con 15 grados. Por la mañana se anuncian lluvias aisladas y una temperatura de 16 grados.

La tarde estará ventosa, con una máxima de 24 grados y viento del oeste entre 42 y 50 km/h, acompañado de ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h. Hacia la noche se mantendrá nublado, con 18 grados y ráfagas de hasta 59 km/h.

Cordillera: lluvias persistentes y bajas temperaturas

En San Martín de los Andes se prevé una jornada inestable. La madrugada será mayormente nublada con 8 grados.

Durante la mañana se registrarán lluvias con 9 grados y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. Por la tarde continuarán las lluvias aisladas, con una máxima de 12 grados y ráfagas de hasta 69 km/h.

La noche se presentará con lluvias aisladas y un marcado descenso térmico, con 6 grados y viento del oeste con ráfagas intensas.

Norte neuquino: nubosidad y viento

En Chos Malal el sábado comenzará mayormente nublado y con 12 grados. Durante la mañana persistirá la nubosidad con 13 grados.

Por la tarde la temperatura ascenderá a 26 grados, bajo cielo nublado y viento del oeste con ráfagas de hasta 59 km/h. Hacia la noche estará parcialmente nublado, con 17 grados y viento moderado.