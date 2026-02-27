Estudiantes de Río Cuarto logró su primer triunfo en Primera División

Estudiantes de Río Cuarto se impuso por 2 a 0 a Huracán en el estadio Antonio Candini, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y festejó por primera vez en el campeonato.

El comienzo del partido fue a pedir del conjunto de Parque Patricios. Con su dupla ofensiva inspirada, Oscar Cortés y Jordy Caicedo eran una pesadilla para la defensa local que no le encontraba la vuelta.

En 15 minutos, el Globo ya había generado tres situaciones de gol, en la que la más clara fue un remate de media distancia de Leonardo Gil que rompió el travesaño de Agustín Lastra.

Sin embargo, en un minuto todo cambió para el elenco de Diego Martínez. Leandro Lescano vio la segunda amarilla por una falta ante Martín Garnerone, que el árbitro había cobrado penal, pero el VAR lo corrigió por ser fuera del área.

Con uno más, Estudiantes adelantó las líneas, y un instante después, Mateo Bajamich apareció solo frente a Hernán Galíndez para marcar el 1 a 0 de media vuelta. Desde allí, el León del Imperio controló el juego frente a un rival que sintió el golpe.

El complemento estuvo marcado por las atajadas del arquero del Globo. Una y otra vez, sostuvo a su equipo perdiendo por la mínima con tapadas impresionantes, como la que tuvo ante los cabezazos de Javier Ferreira o Gonzalo Maffini.

Sin embargo, Estudiantes perdonó, y le dio vida a Huracán. Primero Óscar Romero casi la mete de tiro libre, y unos minutos después, Caicedo tuvo una oportunidad inmejorable, pero la tiró por encima del travesaño cuando estaba solo abajo del arco. Increíble lo que falló el ecuatoriano.

La arremetida de la visita llegó hasta ahí. El conjunto cordobés supo sostener el resultado, y sobre la hora, Gabriel Alanís liquidó la historia para darle una victoria en Primera después de más de 40 años.