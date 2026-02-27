Un fuerte choque ocurrió en Cipolletti este jueves por la tarde y dejó una impactante imagen en la Ruta 151: un auto terminó en un canal y otro vehículo quedó colgando en el borde a punto de caer.

El impacto ocurrió a metros del puente de acceso a la planta potabilizadora de ARSA, un sector conocido por su peligrosidad y que, a pesar de la cartelería y los elementos que se dispusieron sobre la traza de la ruta nacional para evitar giros indebidos, sigue siendo escenario de maniobras temerarias.

Testigos de la colisión indicaron que uno de los vehículos intentaba ingresar hacia calle Santa Cruz, y en ese movimiento impactó al otro automóvil. La inercia del choque produjo que el Ford Fiesta blanco terminara en las aguas del canal de riego, mientras que una camioneta Volkswagen Saveiro quedó colgando sobre el borde, a punto de caer.

Las personas involucradas sufrieron solamente el susto que les dejó el impresionante impacto, personal de seguridad que trabajó en la zona pudo constatar que no registraban lesiones. Efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial y de la Unidad 32 asistieron a los involucrados y tuvieron que ordenar el tránsito en un horario de alta circulación vehicular.