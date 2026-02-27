El presidente Javier Milei reaccionó en redes sociales apenas el Senado dio media sanción a las modificaciones de la Ley de Glaciares. Con un escueto mensaje en su cuenta de X, escribió: “3-0, VLLC”, en alusión a las tres iniciativas que obtuvieron respaldo durante la jornada parlamentaria.

El posteo hizo referencia no solo a los cambios en la normativa ambiental, sino también al aval al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y a la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica. Desde el oficialismo interpretaron la votación como una señal política contundente y celebraron el resultado como un avance en su agenda legislativa.

Tras la publicación del mandatario, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que destacó la media sanción de la reforma a la Ley de Glaciares y la presentó como un paso hacia lo que definieron como “federalismo ambiental”. Según el texto, la modificación responde a un reclamo de provincias vinculadas a la producción de litio y cobre, al tiempo que delimita con mayor precisión qué áreas deben ser protegidas por su función hídrica.

El Gobierno sostuvo que el proyecto busca garantizar el derecho a un ambiente sano sin frenar el aprovechamiento racional de los recursos naturales, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional. En ese sentido, remarcaron que la iniciativa devuelve a las provincias la potestad sobre la administración de sus recursos, permitiéndoles identificar y resguardar reservas hídricas bajo criterios técnicos.

En el comunicado también se planteó que la reforma elimina lo que consideran obstáculos que impedían el desarrollo productivo, y que la protección ambiental y el crecimiento económico pueden avanzar de manera complementaria. Sobre el cierre, el Presidente agradeció a los senadores que acompañaron la propuesta y expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados avance con el tratamiento para convertirla en ley.