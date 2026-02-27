¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 26 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
EN SU PIERNA IZQUIERDA

Dura noticia para el arquero neuquino Gabriel Arias: se fracturó el peroné

El arquero de 38 años tuvo que ser reemplazado en la derrota ante Estudiantes por el Torneo Apertura tras haber sufrido una durísima lesión y estará un largo tiempo de baja.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 21:37
PUBLICIDAD
Así se retiró el neuquino del terreno de juego el miércoles, Gabriel Arias se fracturó el peroné y estará varios meses fuera de las canchas

Se confirmó la peor noticia para La Lepra, el arquero neuquino Gabriel Arias sufrió una fractura en el peroné de su pierna izquierda en la derrota de Newells Old Boys de Rosario por 2 a 0 ante Estudiantes de La Plata, por la fecha séptima del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, estará de baja por varios meses dada la gravedad de la lesión.

Aún se está evaluando si el arquero requerirá de un tratamiento quirúrgico. Resta también saber con precisión el tiempo de baja, aunque, por la gravedad de la lesión, será a largo plazo, tal como lo confirmó Frank Darío Kudelka el nuevo director técnico del equipo, en la conferencia de prensa de este jueves.

Durante el encuentro, el futbolista chileno encendió las alarmas al tomarse el gemelo de la pierna izquierda. Finalmente, abandonó el campo de juego a los 28 minutos del complemento con un rengueo evidente, retirándose entre silbidos del Coloso Marcelo Bielsa. La gravedad de la situación quedó clara al verlo salir del estadio con una bota ortopédica.

Gabriel Arias se fracturó el peroné y estará varios meses inactivo.

Tras el clásico rosarino, la Lepra presentará ante la AFA una petición para obtener un cupo para el mercado de pases e ir en busca de un nuevo guardameta. Kudelka comentó que será una cuestión que analizarán más adelante.

Newell's recibirá a Rosario Central este domingo 1 de marzo a las 17 horas en el Coloso, bajo un marco caliente, dado que el equipo se ubica úlitmo en la zona A con sólo 2 puntos en 7 partidos. Frente al Canalla atajará Williams Barlasina, quien reemplazó a Arias en el duelo con el Pincha.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD