Se confirmó la peor noticia para La Lepra, el arquero neuquino Gabriel Arias sufrió una fractura en el peroné de su pierna izquierda en la derrota de Newells Old Boys de Rosario por 2 a 0 ante Estudiantes de La Plata, por la fecha séptima del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, estará de baja por varios meses dada la gravedad de la lesión.

Aún se está evaluando si el arquero requerirá de un tratamiento quirúrgico. Resta también saber con precisión el tiempo de baja, aunque, por la gravedad de la lesión, será a largo plazo, tal como lo confirmó Frank Darío Kudelka el nuevo director técnico del equipo, en la conferencia de prensa de este jueves.

Durante el encuentro, el futbolista chileno encendió las alarmas al tomarse el gemelo de la pierna izquierda. Finalmente, abandonó el campo de juego a los 28 minutos del complemento con un rengueo evidente, retirándose entre silbidos del Coloso Marcelo Bielsa. La gravedad de la situación quedó clara al verlo salir del estadio con una bota ortopédica.

Gabriel Arias se fracturó el peroné y estará varios meses inactivo.

Tras el clásico rosarino, la Lepra presentará ante la AFA una petición para obtener un cupo para el mercado de pases e ir en busca de un nuevo guardameta. Kudelka comentó que será una cuestión que analizarán más adelante.

Newell's recibirá a Rosario Central este domingo 1 de marzo a las 17 horas en el Coloso, bajo un marco caliente, dado que el equipo se ubica úlitmo en la zona A con sólo 2 puntos en 7 partidos. Frente al Canalla atajará Williams Barlasina, quien reemplazó a Arias en el duelo con el Pincha.