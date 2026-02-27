Una escena estremecedora sacudió a la localidad bonaerense de Caseros. En una vivienda ubicada sobre la calle Carhué al 5400, la Policía encontró los cuerpos sin vida de una mujer, su hijo adolescente y el jefe de familia. La principal hipótesis judicial apunta a un homicidio seguido de suicidio, en un contexto que estaría atravesado por un cuadro de salud mental.

El hallazgo se produjo luego de que la hermana de Ricardo Benítez, de 51 años, alertara al 911 porque no lograba comunicarse con él desde hacía varias horas. Según relató a los efectivos, el hombre atravesaba problemas psiquiátricos y llevaba aproximadamente un año sin trabajo estable, tras haberse desempeñado en empresas de seguridad.

Con autorización de la familiar, personal de la Policía Bonaerense ingresó a la propiedad, ubicada en el fondo del terreno. Lo primero que encontraron fue el cuerpo de Benítez tendido en el suelo. En el dormitorio matrimonial hallaron a su pareja, Angélica Molina, sin vida. A pocos metros estaba el hijo de ambos, Lionel Benítez, de 14 años.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, las tres muertes se habrían producido por heridas de arma de fuego. Los investigadores señalaron además que la vivienda no presentaba signos de violencia ni indicios de participación de terceros, lo que refuerza la hipótesis de que el hecho ocurrió dentro del ámbito familiar.

Fuentes judiciales indicaron que no existían denuncias previas por violencia de género contra el hombre. La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Billone, de la UFI N°5 del departamento judicial de San Martín, quien dispuso las autopsias para determinar con precisión la mecánica y el horario de las muertes.