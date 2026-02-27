Unión de Santa Fe no le tuvo piedad a Sarmiento y le ganó 3 a 1 en Junín por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El Tatengue se puso dos goles por arriba en una ráfaga del primer tiempo, gracias a l pampeano formado en la CAI de Comodoro Rivadavia, Julián Palacios y Brahian Cuello. Ya en la segunda etapa, Cristian Tarragona aprovecho un descuido en el fondo del Verde y puso el tercero. Sin embargo, los de Facundo Sava llegaron al descuento luego de una falla del arquero Matías Mansilla y Junior Marabel descontó.

El partido comenzó a pedir de los Tatengues. Ni en los mejores planes de Leonardo Madelón podía preveer un primer tiempo tan perfecto, con solidez defensiva, donde no pasó sobresaltos, y un ataque que cada vez que se acercó al área contraria, pudo ser contundente.

A los 10 minutos, Julián Palacios metió un gran remate desde afuera del área para abrir la cuenta, y un rato más tarde, con la misma fórmula, Brahian Cuello puso el 2 a 0 a pesar de la estirada de Javier Burrai. Con la diferencia, Unión manejó las acciones ante un rival que poco a poco fue perdiendo la cabeza, y sufría la reprobación de su hinchada.

Arranque fulminante del Tate

Ya en el complemento, nuevamente pegó la visita. Cristian Tarragona aprovechó un grosero error defensivo para estirar la cuenta. Quedaba mucho por delante, pero la reacción del local parecía no llegar.

Sin embargo, una falla de Matías Mansilla en la salida le permitió a Junior Marabel descontar. Desde allí fue todo de Sarmiento, que intentó la hazaña, generó varias situaciones, pero no logró convertir otro tanto.

Con este triunfo, Unión se acomoda en una Zona A y sueña con los playoffs..