Jueves 26 de Febrero, Neuquén, Argentina
Fuertes ráfagas y probables tormentas: así estará el viernes en la provincia de Neuquén

El organismo nacional prevé un aumento de la inestabilidad hacia la tarde, con mayor intensidad del viento del sector oeste en distintas localidades de Neuquén.

Por Nicolás Alvarez

Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 22:05
La Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 27 de febrero una jornada con temperaturas que alcanzarán los 32 grados en Neuquén Capital y probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche. El informe incluye además ráfagas que podrían llegar hasta los 78 km/h en sectores cordilleranos, lo que impacta en la planificación de actividades y desplazamientos en la provincia.

Neuquén Capital: calor, tormentas y ráfagas

En Neuquén Capital, la madrugada comenzará parcialmente nublada, con 21 grados y viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado y la temperatura ascenderá a 23 grados.

Por la tarde se esperan tormentas aisladas con una máxima de 32 grados. El viento soplará del oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la noche persistirán lluvias aisladas, con 28 grados y viento más intenso, entre 32 y 41 km/h, y ráfagas de hasta 69 km/h.

Zapala: nubosidad y viento en aumento

En Zapala, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y 15 grados. Por la mañana la temperatura subirá a 17 grados con viento del oeste entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde se prevé cielo mayormente nublado y una máxima de 26 grados. El viento se intensificará con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h. Por la noche continuará parcialmente nublado, con 19 grados y ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

San Martín de los Andes: lluvias y ráfagas fuertes

En San Martín de los Andes, el viernes iniciará con cielo parcialmente nublado y 9 grados. La mañana mantendrá condiciones similares, con 11 grados.

Por la tarde se anuncian lluvias aisladas y una máxima de 20 grados, con viento del oeste entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h. Durante la noche se intensificarán las precipitaciones, con 17 grados y ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h.

Chos Malal: estabilidad con viento intenso

En Chos Malal, la madrugada comenzará parcialmente nublada y 15 grados. La mañana mantendrá condiciones similares, con 17 grados.

Hacia la tarde se espera una máxima de 25 grados y viento del oeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h. Por la noche continuará parcialmente nublado, con 22 grados y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

