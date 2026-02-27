La Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 27 de febrero una jornada con temperaturas que alcanzarán los 32 grados en Neuquén Capital y probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche. El informe incluye además ráfagas que podrían llegar hasta los 78 km/h en sectores cordilleranos, lo que impacta en la planificación de actividades y desplazamientos en la provincia.

Neuquén Capital: calor, tormentas y ráfagas

En Neuquén Capital, la madrugada comenzará parcialmente nublada, con 21 grados y viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado y la temperatura ascenderá a 23 grados.

Por la tarde se esperan tormentas aisladas con una máxima de 32 grados. El viento soplará del oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la noche persistirán lluvias aisladas, con 28 grados y viento más intenso, entre 32 y 41 km/h, y ráfagas de hasta 69 km/h.

Zapala: nubosidad y viento en aumento

En Zapala, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y 15 grados. Por la mañana la temperatura subirá a 17 grados con viento del oeste entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde se prevé cielo mayormente nublado y una máxima de 26 grados. El viento se intensificará con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h. Por la noche continuará parcialmente nublado, con 19 grados y ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

San Martín de los Andes: lluvias y ráfagas fuertes

En San Martín de los Andes, el viernes iniciará con cielo parcialmente nublado y 9 grados. La mañana mantendrá condiciones similares, con 11 grados.

Por la tarde se anuncian lluvias aisladas y una máxima de 20 grados, con viento del oeste entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h. Durante la noche se intensificarán las precipitaciones, con 17 grados y ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h.

Chos Malal: estabilidad con viento intenso

En Chos Malal, la madrugada comenzará parcialmente nublada y 15 grados. La mañana mantendrá condiciones similares, con 17 grados.

Hacia la tarde se espera una máxima de 25 grados y viento del oeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h. Por la noche continuará parcialmente nublado, con 22 grados y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.