A una semana de la 40ª edición de la tradicional prueba atlética La Corrida Ciudad de Cipolletti se confirmó la presencia de varios participantes de élite tanto nacionales como internacionales que se sumarán a la competencia.

El sábado 7 de marzo, 1100 corredores estarán presentes en la carrera. La conferencia de presentación de los destacados atletas y muchos más reconocidos por su gran trayectoria, será el viernes 6 de marzo a las 20 en las inmediaciones del Complejo Cultural Cipolletti (CCC) ubicado en Fernández Oro 57. Iván Gonzales de Colombia, el brasileño Wendel Jerónimo Souza, y los olímpicos chubutense Joaquín Arbe y Eulalio "Coco" Muñoz son algunos de los destacados que ya aseguraron su presencia en una expresiones deportivas más grandes de la Patagonia.

Florencia Borelli, atleta marplatense especializada en maratones y pruebas de fondo. Se comunicó en las últimas horas con la organización e informó que se quedará en España, no volverá a la Argentina la semana venidera, en consecuencia participará de una carrera en el "Viejo Mundo" y no estará en el alto valle el fin de semana venidero.

Peñaflor Neli, es una atleta con origen en Santiago del Estero, una de las figuras emergentes del atletismo argentino, ganadora del medio maratón de El Liberal en 2025. Campeona en el Maratón Batalla de Punta Quebracho en la distancia de 10 km con un tiempo de 33m59s en Santa Fe, 2025. También marcó un récord personal en la carrera Fiestas Mayas con un circuito de 33 minutos.

Susane de Araujo es una de las atletas internacionales que representarán a Brasil. Especialista en pruebas de fondo y maratones, fue campeona de la Maratón de Blumenau y fue parte de la selección brasileña en el Campeonato Sudamericano de Media Maratón.

Llegará Sandra Gómez, proveniente de Capital Federal se consolida como una de las corredoras más rápidas en pruebas urbanas de fondo en todo el territorio argentino. En 2025 se consagró en los 10 K de Palermo y en 2024 ganó la categoría femenina de 10 K Fila Race. Otra corredora de primer nivel que participará en la Corrida es Lorena Cuello, oriunda de General Alvear, Mendoza. Se destaca en pruebas de fondo y pista.

Varones

La categoría masculina contará con la participación de Joaquín Arbe, un chubutense especializado en pruebas de fondo y maratones. En el 2025 ganó la Maratón de los Dos Años, tras imponerse en dos competencias en apenas 14 horas corriendo la San Silvestre 8K en Buenos Aires y Banda Norte en Río Cuarto. Además, se consagró en la Media Maratón de Buenos Aires con los 21K en Palermo.

Joaquín Arbe

Eulalio Muñoz, fondista argentino, oriundo de la provincia de Chubut participará de la corrida. Fue competidor en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y participa de forma regular en competencias nacionales e internacionales de montaña y calle.

La corrida contará con la participación de Laureano Rosas, un atleta de combina ciclismo de ruta con participaciones destacadas en atletismo de fondo. En 2025 se destacó como el mejor argentino en la Media Maratón de Buenos Aires.

Las participaciones internacionales estarán de la mano de Iván Gonzales de Colombia, consolidado como uno de los mejores corredores de la historia reciente en el país caribeño. Ex récord nacional de maratón y la mejor marca colombiana en 10 K .

Otra participación internacional será la de Wendel Jerónimo Souza, atleta brasileño especializado en pruebas de fondo y maratón. Ganador de medallista de bronce en pruebas de fondo y está entre los cinco mejores maratonistas de Brasil en 2025.