La tercera noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia concluyó con un intenso trabajo del operativo sanitario desplegado en el predio de la Isla 132. Según el balance oficial, se realizaron más de 150 asistencias médicas y se concretaron tres derivaciones a centros de salud, en el marco de una jornada de alta concurrencia.

El dispositivo es coordinado de manera conjunta por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida ante cualquier situación que pueda presentarse durante el desarrollo del evento. Desde la organización destacaron la presencia permanente de los equipos y la articulación entre las distintas áreas.

Cómo se organizó la asistencia sanitaria

Durante toda la Fiesta de la Confluencia, el operativo sanitario está a cargo del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y cuenta con una estructura especialmente diseñada para eventos masivos. El esquema incluye ocho Puestos Médicos Avanzados, entre ellos un SIEN Pediátrico, distribuidos estratégicamente en el predio.

El despliegue se completa con unos 40 profesionales de la salud, hasta ocho ambulancias según la jornada, tres vehículos utilitarios de apoyo y dos Unidades de Respuesta Inmediata (URI), que permiten actuar con rapidez ante emergencias de mayor complejidad.

Las autoridades remarcaron que el funcionamiento del sistema sanitario es clave para que la Fiesta de la Confluencia se desarrolle con normalidad y seguridad, acompañando a miles de personas que cada noche se acercan a disfrutar de los espectáculos.