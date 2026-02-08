La representación Argentina puso en marcha su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 con un debut positivo y cargado de simbolismo. La protagonista de la primera jornada fue Nicole Begué, quien a los 19 años tuvo su estreno olímpico en el descenso femenino de esquí alpino y finalizó en el puesto 30, marcando un comienzo alentador para la delegación nacional. La jornada también contó con presencia albiceleste en esquí de fondo, con las actuaciones de Franco Dal Farra y Mateo Sauma.

La actividad del equipo argentino comenzó este domingo en una prueba exigente, tanto por las condiciones del trazado como por el alto nivel de las competidoras. Begué completó el recorrido con un tiempo de 1 minuto 44 segundos 73 centésimas, quedando a 8 segundos 63 centésimas de la ganadora, la estadounidense Breezy Johnson. El podio lo completaron la alemana Emma Aicher y la italiana Sofia Goggia.

El debut de Nicole Begué estuvo enmarcado por un momento dramático que sacudió la competencia. La histórica esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, quien había decidido competir pese a haberse roto el ligamento cruzado una semana antes, sufrió una dura caída en los primeros tramos del descenso luego de que uno de sus bastones se enganchara con una de las puertas.

Vonn debió ser retirada en camilla y trasladada en helicóptero, en una de las imágenes más impactantes de la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Impactantes imágenes de la caída de la norteamericana Vonn

Dal Farra y Sauma representaron a Argentina en el esquí de fondo

La jornada inaugural también tuvo presencia argentina en el esquí de fondo. En la prueba de esquiatlón 10 kilómetros más 10 kilómetros, el rionegrino de San Carlos de Bariloche, Franco Dal Farra finalizó en el puesto 61, con un tiempo de 53 minutos 48 segundos 3 décimas a 7 minutos 37 segundos 3 décimas del ganador, el noruego Johannes Klaebo, quien confirmó los pronósticos y se consagró campeón olímpico.

Por su parte, Mateo Sauma compitió hasta el kilómetro 11 con 800 metros, momento en el que recibió una vuelta de ventaja (LAP), al ser alcanzado por el líder de la carrera. Por este motivo, no figura con tiempo final en la clasificación oficial.