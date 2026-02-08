El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra dos sujetos acusados de asesinar a un hombre en la vía pública durante la noche del viernes 6 de febrero en pleno centro de Bariloche. Ambos quedaron en prisión preventiva por el plazo de dos meses, el mismo tiempo solicitado para avanzar con la investigación penal preparatoria.

El ataque ocurrió sobre la calle Moreno, entre Rolando y Palacios. Según la acusación fiscal, los imputados actuaron “en convergencia intencional y acuerdo de voluntades” y utilizaron un cuchillo de grandes dimensiones para causar la muerte de la víctima.

De acuerdo con lo reconstruido, el agredido estaba junto a otras personas consumiendo bebidas alcohólicas en la puerta de un comercio cuando llegaron los imputados y comenzaron a agredirlo verbalmente. En ese contexto, uno de ellos lo arrinconó contra la vidriera y le dio patadas y golpes de puño, mientras el otro lo alentaba y realizaba gestos intimidatorios. Luego, quien encabezaba la agresión sacó un cuchillo y le asestó una puñalada.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad

La Fiscalía sostuvo la imputación en registros de cámaras de seguridad cercanas, testimonios de testigos y distintas evidencias reunidas durante la madrugada del sábado. Según se detalló en la audiencia, las imágenes permiten observar el desarrollo del ataque y la posterior retirada de las personas involucradas.

Entre las pruebas incorporadas se encuentran las declaraciones de dos testigos presenciales y el testimonio de una persona menor de edad que se encontraba junto a los imputados. Además, durante un allanamiento en el domicilio de uno de los acusados, se secuestró la vestimenta que habría usado al momento del hecho y se concretó su detención. El otro hombre se presentó de manera voluntaria en la mañana siguiente.

La investigación también sumó un acta de detención y un informe de más de 30 páginas elaborado por la Brigada de Investigaciones, que detalla el trabajo realizado para reconstruir lo sucedido.

La víctima murió minutos después en el hospital

El violento episodio se registró alrededor de las 21.30 del viernes en la intersección de Moreno y Rolando. La víctima fue identificada como Luis Adrián Araneda, de 30 años, quien se encontraba en situación de calle. Tras la agresión, dos móviles policiales lo trasladaron de urgencia al Hospital Zonal, donde murió minutos después pese a los intentos médicos por salvarle la vida.

El médico policial certificó que el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio traumático, provocado por una herida cortopenetrante en el hemitórax izquierdo, con compromiso del pericardio.

El juez avaló la acusación fiscal

Durante la audiencia, la defensa pública de uno de los imputados se opuso a la formulación de cargos y sostuvo que su asistido no habría instigado ni alentado la agresión, y que de los registros fílmicos no surgiría una coautoría. El defensor del otro acusado no presentó objeciones.

Finalmente, el juez tuvo por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva de ambos imputados por dos meses, al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación, tal como lo había solicitado la Fiscalía.