En el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Central Córdoba recibe por la sexta fecha, y uno de los interzonales del Torneo Apertura a Tigre desde las 21.30hs. El ferroviario ganó solo un juego y quedó raídamente fuera de la Copa Argentina, El Matador está invicto, avanzó en la copa, y se perfila como animador del certamen.

Tigre es el líder de la Zona B con 4 triunfos y un empate. La goleada a River en El Monumental le dio un envió anímico importante a un equipo que sigue invicto, ganó en Copa Argentina, y busca ser protagonista en el plano doméstico.

Panorama opuesto en de Central Córdoba, quien acumula cuatro puntos, producto de un empate apenas una victoria ante Unión. De local, el equipo de Lucas Pusineri buscará volver a sumar y despegar en el Grupo A, donde está apenas dos unidades por encima de los último, y alejado de la zona de clasificación.

Tigre va por el triunfo para seguir arriba, el Ferroviario necesita sumar para salir del fondo

Probables Formaciones

Central Córdoba: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Tigre: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Tiago Cravero, Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich; Michael Santos, Alan Laprida. DT: Lucas Pusineri.

Datos del partido:

Hora: 21.30

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Nicolás Ramírez

Estadio: Madre de Ciudades