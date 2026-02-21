En el estadio Juan Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia de Mendoza recibe desde las 17 a Independiente de Avellaneda por la fecha 6 y uno de los interzonales del Torneo Apertura 2026. La Lepra llega con cuatro triunfos en cinco presentaciones, el Rojo ganó en sus últimas dos presentaciones, sigue invicto, y busca confirmar su despegue.

Promesa de gran partido en Mendoza. Independiente Rivadavia de Mendoza llega como 12 puntos de luego 4 triunfos en el inicio. En su última presentación cayó ante Belgrano por la mínima, cediendo la cima del Grupo B ante Tigre por una unidad.

Por su parte el Rojo de Avellaneda sigue invicto. Fiel al estilo de Gustavo Quinteros, las primeras fechas buscó el juego necesario donde igualó, y desde la cuarta comenzó a sumar de a tres, primero ante Platense 1-0 de visitante, y luego derrotó a Lanús 2-0, quedando con 9 unidades en el grupo A, que lideraba Vélez, ahora en manos de Estudiantes con 12.

Si el rojo consigue sumar de a tres en Mendoza, quedará junto al pincha en lo más alto, afianza su momento y se mete como uno de los candidatos a pelear el título en el Torneo Apertura, considerando que es el principal objetivo para este semestre.

el rojo está invicto, la Lepra mendocina ganó 4 de sus 5 cotejos

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Iván Marcone, Ignacio Malcorra, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Walter Mazzantti o Ignacio Pussetto y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido:

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Pablo Echavarría

Estadio: Juan Bautista Gargantini